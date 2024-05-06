МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций из-за обвинений в адрес РФ

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МИД Германии отозвало для консультаций своего посла в России Александра Ламбсдорффа в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Катрин Дешауэр.
Она подчеркнула, что было принято решение отозвать посла для обсуждения актуальных вопросов. Он проведёт в Германии неделю, после чего вернётся в Россию.
На сайте немецкого внешнеполитического ведомства опубликован доклад, согласно которому кибергруппа АТР28 якобы на протяжении довольного долго периода использовала неизвестную в то время критическую уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook, скомпрометировав тем самым несколько аккаунтов электронной почты правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
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Анастасия Чинкова