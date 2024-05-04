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Утверждения госдепартамента США о причастности российских спецслужб к кибератакам в Европе — лживая пропаганда. Подобная активность в Соединённых Штатах будет только усиливаться по мере приближения президентских выборов.
Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Накануне американский госдепартамент, вслед за Германией, приписал серию хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной с российскими спецслужбами, в частности, с Главным управлением разведки (ГУР). Российский дипломат отметил, что это является очередным свидетельством непреодолимого желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах.
В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, Антонов подчеркнул, что РФ неоднократно призывала американцев в случае возникновения каких-либо подозрений обращаться по официальным каналам с предоставлением соответствующих фактов и доказательств, а не заниматься «мегафонной дипломатией». Российский посол предположил, что с приближением выборов подобные инсинуации будут учащаться, чтобы отвлечь американских избирателей от насущных внутренних проблем.
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Александр Бойцов