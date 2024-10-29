Во Франции жалуются на последствия поставок сахара из Украины

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Член парламента Франции Жордан Гиттон выразил обеспокоенность последствиями поставок сахара с Украины для экономики страны.
В своем обращении к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар, парламентарий отметил, что импорт украинского сахара значительно увеличился, что негативно сказывается на производстве свеклы во Франции.
По информации Гиттона, объем импорта свеклы из Украины возрос с 20 000 тонн в 2021 году до 700 000 тонн в 2023 году. Это увеличение привело к падению цен на сахар в Европейском Союзе на 30%, что непосредственно затрагивает французских производителей свеклы.
Гиттон также указал, что Европейский Союз не обеспечивает защиту французской свекольной отрасли, позволяя импортировать свеклу, которая не соответствует строгим стандартам, применяемым к французским производителям. На Украине используются 29 активных веществ, включая фунгициды и инсектициды, которые запрещены в ЕС.
В связи с этим Гиттон призвал Женевар действовать для защиты французских производителей свеклы и привести украинскую продукцию к тем же стандартам, которые действуют во Франции.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что прогнозы хорошего урожая и рост импорта сахара с Украины способствовали снижению цен на этот продукт по всему континенту. По данным Европейской комиссии, средние цены на сахар в ЕС в 2024 году упадут примерно на восемь процентов, что может повлиять на устойчивость французских сельскохозяйственных производителей.
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По информации Гиттона, объем импорта свеклы из Украины возрос с 20 000 тонн в 2021 году до 700 000 тонн в 2023 году. Это увеличение привело к падению цен на сахар в Европейском Союзе на 30%, что непосредственно затрагивает французских производителей свеклы.
Гиттон также указал, что Европейский Союз не обеспечивает защиту французской свекольной отрасли, позволяя импортировать свеклу, которая не соответствует строгим стандартам, применяемым к французским производителям. На Украине используются 29 активных веществ, включая фунгициды и инсектициды, которые запрещены в ЕС.
В связи с этим Гиттон призвал Женевар действовать для защиты французских производителей свеклы и привести украинскую продукцию к тем же стандартам, которые действуют во Франции.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что прогнозы хорошего урожая и рост импорта сахара с Украины способствовали снижению цен на этот продукт по всему континенту. По данным Европейской комиссии, средние цены на сахар в ЕС в 2024 году упадут примерно на восемь процентов, что может повлиять на устойчивость французских сельскохозяйственных производителей.
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Елена Перлова