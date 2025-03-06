Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ МИД Грузии выразил сожаление по поводу возобновления работы аэропорта в столице Абхазии Сухуми

МИД Грузии выразил сожаление по поводу возобновления работы аэропорта в столице Абхазии Сухуми

В МИД Грузии выразили сожаление из-за возобновления работы Сухумского аэропорта
Фото: istockphoto/Vyacheslav Makaryev

Фото: istockphoto/Vyacheslav Makaryev

В Министерстве иностранных дел (МИД) Грузии выразили сожаление по поводу возобновлении работы аэропорта в столице Абхазии Сухуми. Об этом заявил руководитель грузинской делегации на Женевских переговорах замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия.
По его словам, снова начавший принимать российские воздушные суда Сухумский аэропорт, как и строительство военной базы в Очамчире, способствуют ухудшению обстановки в сфере безопасности.

«Это является продолжением оккупации и милитаризации Абхазии. К сожалению, должен констатировать, что налицо деструктивный подход другой стороны», — заявил грузинский дипломат.

7 февраля Международный аэропорт Сухуми им. В.Г. Ардзинба принял тестовый рейс из Москвы. Это был первый за более чем 30 лет перелёт из российской столицы в воздушную гавань столицы Абхазии.

Читайте также:

Стала известна позиция президента Абхазии по вызвавшему массовые протесты законопроекту

Бадра Гунба объявлен новым президентом Абхазии

Названа сумма российской финансовой помощи для Абхазии в 2025 году
#аэропорт
#строительство
#перелёт
#дипломат
#абхазия
#грузия
#россия
«Надо договариваться»: В Польше сделали неожиданное заявление о Путине
«Необходимо договориться с Путиным» — кандидат в президенты Польши Менцен
06 марта 2025, 17:45

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

C российским лидером Владимиром Путиным необходимо договориться. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от «Конфедерации» Славомир Менцен.
Его процитировал портал Onet.

«Необходимо как-то договориться с Путиным, чтобы прекратить этот конфликт», — приводит сетевое издание слова политика.

Говоря о скандале в Белом доме, кандидат на пост главы польского государства подверг критике Владимира Зеленского. По мнению Менцена, Зеленский усложняет приближение мира на Украине своими невыполнимыми условиями.

В начале недели Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Штаты приостанавливают военную помощь Украине, пока Дональд Трамп не увидит, что Киев демонстрирует готовность к мирным переговорам. В Белом доме подтвердили изданию Washington Post, что администрация Трампа приняла такое решение.

Читайте также:

Mash: Летевшие из Египта туристы-россияне застряли в Польше без еды и воды

Посол России в Польше рассказал о реакции Варшавы на «Орешник»

«Подтирают фотографии»: Захарова — об удалении компромата западными политиками
#помощь
#конфликт
#политика
#дональд трамп
#администрация
#зеленский
#киев
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Додик: Евросоюз хотел продолжать конфликта на Украине из-за своих кризисов
06 марта 2025, 17:19

Милорад Додик (фото: kremlin.ru)

Европа хотела продолжать конфликт на Украине, так как не могла справиться со своими кризисами.
Об этом в интервью RT заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
«Ясно, что в мире существует некая тлетворная европейская структура, которой нужна была война, потому что (иначе. — прим.ред.) она не могла справиться с кризисами — как внутри составляющих ее стран, так и внутри самого Европейского союза. Им нужно было что-то еще, и они выбрали войну», —пояснил глава государства.
Додик добавил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, наоборот, намерены добиться мирного соглашения.

Читайте также:

Президента Республики Сербской Милорада Додика приговорили к тюремному заключению

Додик: Европа теряет миллиарды из-за Украины и к тому же проигрывает России

Президента Республики Сербской Додика госпитализировали для операции на желудке
#сша
#соглашения
#владимир путин
#президент
#дональд трамп
#война
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эндокринолог раскрыла, чем чревато чрезмерное употребление протеиновых батончиков
Врач Калмурзина: чрезмерное употребление протеиновых батончиков мешает худеть
06 марта 2025, 16:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

Чрезмерное употребление протеиновых батончиков и фитнес-печенья мешает нормальному процессу похудения. Об этом заявила врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Калмурзина. По ее словам, эти продукты позиционируют как удобный перекус, но людям с лишним весом в целом нежелательно устраивать промежуточные приемы пищи.
«Оптимальным вариантом для них является трехразовое питание. Оно удобно в плане контроля суточной калорийности рациона и уровня сахара в крови. Человек не переедает, но и не испытывает постоянного чувства голода. При этом сбалансированные завтрак, обед и ужин прекрасно закрывают потребность организма в необходимых питательных веществах, витаминах и микроэлементах», — пояснила врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь врач-педиатр Елена Алексенцева раскрыла ключевой фактор, влияющий на физические и психическое здоровье человека. В разговоре с «Известиями» специалист подчеркнула, что таким условием является соблюдение режима дня с засыпанием до 23:00 и оптимальным сном от 7 до 9 часов. Она также обратила внимание на важность сбалансированного питания, физической активности и нормального водного режима.
«Исследования показывают, что правильно организованный распорядок существенно улучшает работу нервной системы, оптимизирует функционирование внутренних органов, улучшает качество сна и повышает эффективность распределения времени», — поделилась педиатр.
Читайте также:

Врач объяснил, почему дорожает пластическая хирургия

Диетолог раскрыла, что поможет избежать ожирения

Россиянам рассказали, к чему может привести ожирение
#качество
#здоровье
#врач
#питание
#человек
#педиатр
#ожирение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, в каком российском ресурсе остро нуждаются США
Эксперт Мейнхард: США остро нуждаются в российском обогащенном уране
06 марта 2025, 16:49

Фото: istockphoto/Antoine2K

США остро нуждаются в российском обогащенном уране, так как РФ является крупнейшим игроком на этом рынке, контролируя более 40% мировых мощностей по обогащению урана. Об этом заявил один из руководителей инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард. По его мнению, Штаты, Франция и Британия пытаются создать свои обогатительные мощности, но на их полноценный запуск уйдут годы.
«В ближайшие годы США будут нуждаться в обогащенном уране, а не в сырье. Это делает их зависимыми от поставок из России, которая, в свою очередь, рассматривает Штаты как важный рынок сбыта. <…> У России нет проблем со спросом на обогащенный уран, поскольку он растет со стороны дружественных стран. При этом США и Европа в ближайшие годы останутся зависимыми от российских поставок», — пояснил Мейнхард в разговоре с «Известиями».
В то же время старший преподаватель Университета «Синергия» Кирилл Щербаков обратил внимание на другой важный аспект российско-американских отношений. В беседе с «Газетой.Ru» экономист подчеркнул, что, если США снизят импорт из Канады и Мексики из-за торговых войн, то Россия может занять эти ниши в области металлов, удобрений и леса. По его словам, Москва должна не упустить окно возможностей, чтобы расширить свое влияние на энергетические рынки.
России может быть выгодно занять часть их ниши в поставках металлов, удобрений, лесоматериалов при снижении США импорта из Канады и Мексики. Китай, которому нужны новые рынки из-за американских тарифов, станет активнее сотрудничать с Россией, увеличивая инвестиции и торговлю, а это влечет за собой рост цен на нефть и газ в долгосрочной перспективе», — поделился эксперт.
Читайте также:

Песков назвал выступление Макрона с «обращением к нации» неточным и конфронтационным

Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США

Пентагон официально подтвердил прекращение поставок вооружения Украине
#москва
#сша
#россия
#окно
#эксперт
#рынок
#газ
#европа
#инвестиции
#китай
#нефть
#рост
#преподаватель
#импорт
#вооружения
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
RT: в Молдавии готовят показательную расправу над пророссийской оппозицией
06 марта 2025, 16:43

Фото: iStock/simpson33

Власти Молдавии готовят показательную расправу над лидерами оппозиции, которые выступают за восстановление отношений с Россией. Об этом сообщает RT.
Изданию стало известно, что молдавский суд в эту пятницу, 7 марта, намерен приговорить к лишению свободу депутатов парламента Ирину Лозован и Александра Нестеровского, опираясь на сфабрикованные дела.
«Лидеры партии «Возрождение», входящей в оппозиционный блок «Победа», известны своей пророссийской позицией и выступают против евроинтеграции. Подобные дела в республике рассматривают в ускоренном порядке, чтобы избавиться от лидеров оппозиции до парламентских выборов, которые пройдут в этом году», — отмечает RT.
Читайте также:

«Извиняться за это, вы в своем уме?»: Захарова назвала позором реакцию на исполнение «Катюши» в Молдавии

Премьер Молдавии Речан недоволен, что Россия поставит газ только Приднестровью

«Расписался, что крыть нечем»: Захарова уличила главу МИД Молдавии в русофобии
#суд
#россия
#победа
#газ
#мид
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате