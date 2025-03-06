МИД Грузии выразил сожаление по поводу возобновления работы аэропорта в столице Абхазии Сухуми

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В Министерстве иностранных дел (МИД) Грузии выразили сожаление по поводу возобновлении работы аэропорта в столице Абхазии Сухуми. Об этом заявил руководитель грузинской делегации на Женевских переговорах замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия.
По его словам, снова начавший принимать российские воздушные суда Сухумский аэропорт, как и строительство военной базы в Очамчире, способствуют ухудшению обстановки в сфере безопасности.
7 февраля Международный аэропорт Сухуми им. В.Г. Ардзинба принял тестовый рейс из Москвы. Это был первый за более чем 30 лет перелёт из российской столицы в воздушную гавань столицы Абхазии.
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«Это является продолжением оккупации и милитаризации Абхазии. К сожалению, должен констатировать, что налицо деструктивный подход другой стороны», — заявил грузинский дипломат.
7 февраля Международный аэропорт Сухуми им. В.Г. Ардзинба принял тестовый рейс из Москвы. Это был первый за более чем 30 лет перелёт из российской столицы в воздушную гавань столицы Абхазии.
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Александр Бойцов