Стала известна позиция президента Абхазии по вызвавшему массовые протесты законопроекту

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Президент Абхазии Аслан Бжания не отзывал из парламента законопроект о ратификации российско-абхазского соглашения об инвестиционных проектах. Об этом проинформировала его пресс-служба, передает ТАСС.
Таким образом, администрация главы государства опровергла собственное заявление президента о том, что он решил отозвать документ, чтобы стабилизировать ситуацию в охваченной протестами республике.
Местные оппозиционные лидеры считают, что соглашение окажет негативное влияние на экономический суверенитет Абхазии. На фоне новостей о намерении властей подписать соглашение активисты захватили несколько правительственных зданий в Сухуми, включая парламент и администрацию президента.
Затем они выдвинули Бжании ультиматум и потребовали его отставки в течение одного часа. Президент покинул столицу и скрылся в неизвестном направлении.
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Местные оппозиционные лидеры считают, что соглашение окажет негативное влияние на экономический суверенитет Абхазии. На фоне новостей о намерении властей подписать соглашение активисты захватили несколько правительственных зданий в Сухуми, включая парламент и администрацию президента.
Затем они выдвинули Бжании ультиматум и потребовали его отставки в течение одного часа. Президент покинул столицу и скрылся в неизвестном направлении.
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Александр Климов