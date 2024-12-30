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Названа сумма российской финансовой помощи для Абхазии в 2025 году

Финансовая помощь от России Абхазии в 2025 году составит 5,2 млрд руб
Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Финансовая помощь Абхазии со стороны России в грядущем 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на врио министра финансов республики Владимира Делбу.


«Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме 5 миллиардов 200 миллионов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе и на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы», — прокомментировал чиновник.
Перед этим в Госдуме высказались о развитии российско-абхазских отношений. По словам парламентария Алексея Чепы, российская сторона рассчитывает на развитие дружбы с республикой. Читайте подробности в нашем материале.

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Мигранты-нелегалы обязаны покинуть РФ до 30 апреля или урегулировать статус
30 декабря 2024, 18:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Мигранты-нелегалы обязаны покинуть Россию до 30 апреля 2025 года, либо их статус должен быть урегулирован. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, <...> сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с 1 января по 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение», — гласит указ.
Уточняется, что указ не коснется мигрантов-нелегалов, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Вместе с тем данная норма не распространяется на создающих угрозу нацбезопасности России.

Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказывал об этнических анклавах и о том, чем они опасны.

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#мир
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С экс-президента Грузии сняли государственную охрану
С экс-президента Зурабишвили сняли госохрану за нарушение Конституции страны
30 декабря 2024, 17:14

Фото: istockphoto/Diy13

Госохраны за нарушение конституции Грузии лишили бывшего президента Саломе Зурабишвили, пишут обозреватели газеты «Взгляд», ссылаясь на грузинский закон «О госохране», измененный действующим лидером Михаилом Кавелашвили.
По закону, Зурабишвили могла бы пользоваться госохраной еще в течение года после ухода с должности, однако, согласно последним поправкам, ее лишили этого права за несогласованные с правительством поездки за границу, в коих Зурабишвили признал виновной Конституционный суд республики в прошлом году.

Нового президента Грузии выбрали 14 декабря. Саломе Зурабишвили до последнего не собиралась покидать кресло, но ее полномочия истекли 29 декабря.

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#мир
#грузия
#президент
#охрана
#новости
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В МИД отреагировали на планы Польши построить дорогу к границе с РФ
Захарова отреагировала на планы Польши словами: «Пить уже начали, что ли?»
30 декабря 2024, 15:49

Фото: istockphoto/ser-alim

Планы Польши по постройке железной дороги к границе с РФ для быстрой переброски войск высмеяла официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram-канале. Дипломат задала польской стороне всего лишь один короткий вопрос.
«Пить уже начали, что ли?» — спросила Захарова.
Перед этим стало известно, что Польша собирается в грядущем 2025 году построить дорогу до Калининградской области, чтобы быстро перебросить войска при надобности.

Ранее в Польше заявили о возможности оказать помощь Украине поставками электроэнергии.

Кроме того, словацкий премьер Роберт Фицо рассказал, какие последствия могут ждать Киев при отказе от транзита российского голубого топлива.

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#мир
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#польша
#мид рф
#мария захарова
#новости
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Стендап-комика Комиссаренко заочно приговорили в Белоруссии
Суд Минска заочно осудил стендап-комика Комиссаренко на 6 лет колонии
30 декабря 2024, 13:56

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Заочный приговор в шесть лет лишения свободы по делу об оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко вынесли стендап-комику Вячеславу Комиссаренко. Об этом пишет Белта.
«Минский городской суд вынес приговор по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, обвиняемого по трем статьям УК», — сказано в материале.
Таким образом юмориста признали виновным в публичном оскорблении первого лица страны, умышленных действиях, возбуждающих социальную вражду и клевете в отношении Лукашенко.

Сам Комиссаренко в настоящее время находится за пределами республики. Белорусский СК открыл уголовное дело в августе этого года, а судебное разбирательство началось 24 декабря.

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#криминал
#уголовное дело
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Кавелашвили рассказал о будущем Грузии
Кавелашвили подтвердил прозападный курс Грузии в первом выступлении
30 декабря 2024, 13:20

Фото: istockphoto/uskarp

Прозападный курс Грузии, нацеленный на евроинтеграцию, подтвердил президент республики Михаил Кавелашвили в рамках своего первого выступления.
«Мы стремимся стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году, так как это цивилизованный выбор нашего народа, который закреплен нашей Конституцией», — цитирует политика газета «Взгляд».
Грузинский лидер уверен, что к 2028 году его страна сможет выполнить более чем на 90% условия Соглашения о евроинтеграции, которое заключено в 2014 году.

Кавелашвили заключил, что Тбилиси готов говорить с Европой о членстве в Евросоюзе (ЕС), когда такой диалог предложит ЕС.

Михаил Кавелашвили избран от партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» в середине декабря. Политик набрал 224 голоса из 300 возможных.

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#мир
#грузия
#президент
#сша
#новости
#европа
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В МИД РФ объяснили присутствие российского спецборта в США
Захарова: присутствие российского спецборта в США связано с ротацией дипломатов
30 декабря 2024, 13:06

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Присутствие спецборта России в Соединенных Штатах связано с ротацией дипломатов, разъяснила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Очередная ротация дипломатов», — пояснила она.
Перед этим стало известно, что российский спецборт, использующийся для перелетов первых лиц страны, находился на американской территории в течение двух дней.

Как сообщили авторы Telegram-канала Baza, ссылаясь на сервис FlightRadar, борт вылетел из Москвы в среду, 25 декабря, позже из Питера полетел в Нью-Йорк, затем в Вашингтон, в Нью-Йорк и в Москву.

Ранее спецбортом пользовался Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, а также Сергей Нарышкин. Цели визита спецборта за океан — неизвестны.

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Путин не поздравил глав недружественных к России стран
Путин не поздравил с Новым годом президента США и других недружественных стран
30 декабря 2024, 12:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава государства Владимир Путин не поздравил с наступающим Новым годом и другими праздниками глав недружественных к России государств. В частности, поздравления не получили президент США Джо Байден, а также представители Великобритании, ФРГ, Франции и другие.
Перед этим в Кремле проинформировали, что Путин направил поздравления лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, северокорейскому главе Ким Чен Ыну, турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее стало известно, что новогоднюю речь российского лидера покажут на медиаэкранах московского транспорта: в метрополитене, электробусах, автобусах и трамваях. Для этого задействуют более 34 тысяч медиаэкранов, по которым пассажиры насладятся советской классикой до и после поздравления Путина.

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#мир
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#новости
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Фицо рассказал, к чему приведет бездействие ЕС по решению Киева по газу из РФ
Фицо: игнорирование ЕС решения Украины по газу из РФ вызовет ответные меры
30 декабря 2024, 12:01

Фото: istockphoto/MikeMareen

Если Евросоюз (ЕС) будет и дальше игнорировать решение Киева прекратить транзит российского газа через Украину, это вызовет напряженность и ответные санкции, заявил словацкий премьер Роберт Фицо в открытом письме Еврокомиссии и Евросовету.
«Молчаливое согласие с односторонним решением украинского президента является абсолютно иррациональным и неправильным и будет вести к напряжению и взаимным мерам», — заявил политик.

Перед этим стало известно, что Словакия может перестать поставлять Киеву электричество в ответ на его решение отказаться от транзита российского газа. Однако Польша в этом случае согласна нарастить экспорт электроэнергии украинской стороне.

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Путин починил часы с помощью ручки на саммите ЕАЭС
Путин самостоятельно отремонтировал часы с помощью ручки на саммите ЕАЭС
30 декабря 2024, 10:46

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) починил свои часы с помощью ручки. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По словам журналиста, в процессе заседания невозможно было не обратить внимание, что у российского лидера есть проблема с креплением часов. Отмечается, что Путин использовал ручку для их починки. Параллельно с этим президент следил за экраном, где выступал иностранный участник встречи.




Напомним, глава российского государства Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составе, где обсудил актуальные вопросы деятельности саммита, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка.

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