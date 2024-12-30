Названа сумма российской финансовой помощи для Абхазии в 2025 году

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Финансовая помощь Абхазии со стороны России в грядущем 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на врио министра финансов республики Владимира Делбу.
«Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме 5 миллиардов 200 миллионов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе и на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы», — прокомментировал чиновник.Перед этим в Госдуме высказались о развитии российско-абхазских отношений. По словам парламентария Алексея Чепы, российская сторона рассчитывает на развитие дружбы с республикой. Читайте подробности в нашем материале.
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Никита Кротов