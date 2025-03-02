Бадра Гунба одержал победу во втором туре президентских выборов в Абхазии

Фото: iStock/Евгений Хабаров
Политик Бадра Гунба набрал 54,73% голосов во втором туре выборов и стал президентом Абхазии. Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан в ходе брифинга.
Предварительно, Гунба получил 54,73%. За него проголосовали 54 954 гражданина.
Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%. За него отдали голоса 41 708 человек.
По данным Маршана, в выборах приняли участие 70% граждан Республики Абхазия, а это 100 412 граждан.
Второй тур президентских выборов состоялся в минувшую субботу. На пост главы государства претендовали видный политик, одержавший победу в первом туре, Бадра Гунба и оппозиционный политик Адгур Ардзинба.
Читайте также:
В России высказались о развитии отношений с Абхазией
Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию
Экс-президент Абхазии Бжания отказался баллотироваться на выборах 15 февраля
Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%. За него отдали голоса 41 708 человек.
По данным Маршана, в выборах приняли участие 70% граждан Республики Абхазия, а это 100 412 граждан.
Второй тур президентских выборов состоялся в минувшую субботу. На пост главы государства претендовали видный политик, одержавший победу в первом туре, Бадра Гунба и оппозиционный политик Адгур Ардзинба.
Читайте также:
В России высказались о развитии отношений с Абхазией
Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию
Экс-президент Абхазии Бжания отказался баллотироваться на выборах 15 февраля
Анастасия Чинкова