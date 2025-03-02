Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Бадра Гунба одержал победу во втором туре президентских выборов в Абхазии

Бадра Гунба одержал победу во втором туре президентских выборов в Абхазии

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Политик Бадра Гунба набрал 54,73% голосов во втором туре выборов и стал президентом Абхазии. Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан в ходе брифинга.
Предварительно, Гунба получил 54,73%. За него проголосовали 54 954 гражданина.

Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%. За него отдали голоса 41 708 человек.

По данным Маршана, в выборах приняли участие 70% граждан Республики Абхазия, а это 100 412 граждан.

Второй тур президентских выборов состоялся в минувшую субботу. На пост главы государства претендовали видный политик, одержавший победу в первом туре, Бадра Гунба и оппозиционный политик Адгур Ардзинба.

Читайте также:

В России высказались о развитии отношений с Абхазией

Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию

Экс-президент Абхазии Бжания отказался баллотироваться на выборах 15 февраля
#президент
#пост
#абхазия
#выборы
#голосование
#политика
Бастрыкин назвал страны, поставляющие в ВСУ самое смертоносное оружие
Бастрыкин: Британия, Канада и ФРГ поставляют Киеву самое смертоносное оружие
02 марта 2025, 13:06

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Вооружённые силы Украины (ВСУ) получают на вооружение наиболее смертоносное оружие из Великобритании, Канады и Германии. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
В разговоре с ТАСС глава ведомства сообщил, что сотрудники СК совместно с представителями министерства обороны РФ тщательно собирают и документируют все факты поставок на Украину иностранного оружия, снаряжения и военной техники.

«Наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада и ФРГ. Отличаются в этом смысле также Италия, Румыния, Эстония и некоторые другие страны», — сказал Бастрыкин.

Он подчеркнул, что именно европейские страны лидируют по поставкам в ВСУ беспилотников, которые применяются не только в военных действиях, но и для ударов по мирным жителям. Кроме того, из Европы поставляются англо-французские ракеты Storm Shadow, снаряды для танков, минометные боеприпасы, авиационные бомбы, патроны и артиллерийские снаряды, добавил глава СК РФ.

Читайте также:

С начала СВО Украина атаковала 34 российских региона

Бастрыкин: Проявления экстремизма среди мигрантов становятся всё более дерзкими

Такер Карлсон: Украина продавала оружие США на черном рынке за 20% от цены
#оружие
#украина
#боеприпасы
#великобритания
#ск рф
#всу
#ракеты
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WP: Отказ от военной поддержки Украины может вызвать у Трампа «афганский синдром»
WP: Из-за Украины у Трампа может появиться «афганский синдром»
02 марта 2025, 09:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Отказ от продолжения оказания военной помощи Украине со стороны США приблизит поражение Киева, которое и так видится неминуемым. Поражение Украины во время президентства Дональда Трампа ляжет тёмным пятном на его репутацию.
Корреспонденты издания The Washington Post (WP) провели на эту тему опрос среди чиновников новой администрации Белого дома. В свете вышесказанного большинство из них надеются, что глава государства не прекратит помощь Киеву окончательно. По словам одного из собеседников газеты, «теперь все зависит от европейцев и их союзников».

«Поэтому я очень надеюсь, что они [в Европе] действительно проснутся», — сказал дипломат.

Он также напомнил, что на следующей неделе европейские страны будут обсуждать поддержку военной промышленности Киева.

Как ранее заявил в разговоре с WP бывший министр обороны Украины Алексей Резников, он надеется, что Трамп сохранит военную и финансовую помощь его стране, так как будет опасаться возникновения «афганского синдрома».

Дело в том, что хаотичный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, больше напоминавший бегство, стал пятном на репутации бывшего президента Джозефа Байдена. Сам Трамп неоднократно критиковал своего предшественника за это фиаско. Некоторые собеседники издания предположили, что крах и развал Украины во время президентства Трампа станет для него таким же «тёмным пятном», чего американский лидер постарается избежать.

Читайте также:

CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за допущенной ранее несправедливости

Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского по-украински напомнил миру о ненадёжности США

WSJ: Трамп распорядился рассмотреть вопрос прекращения военной помощи Украине
#помощь
#опрос
#министр
#дома
#дипломат
#трамп
#сша
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за допущенной ранее несправедливости
CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за несправедливости
02 марта 2025, 08:28

Фото: whitehouse.gov

После скандальных переговоров с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, которые перевернули все представления о дипломатии, президент США Дональд Трамп вспомнил своего российского коллегу Владимира Путина из-за несправедливых обвинений в его адрес.
Так слова нынешнего главы американского государства объяснил политический обозреватель CNN Закари Вульф. Он обратил внимание на высказывание Трампа о том, что ему пришлось «пройти с Путиным через тяжкие времена».

«Это отсылка к информации разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа», — объяснил Вулф.

Напомним, расследование о якобы связях президента США с Россией проводил специально назначенный прокурор Роберт Миллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы никаких доказательств сговора найдено не было.

Трамп во время перепалки объяснял главе киевского режима, что в то время, когда он находился у власти в свой первый президентский срок, Путин стал в США мишенью для кампании по тотальной дезинформации. Однако российский лидер сумел сохранить уважительные отношения с Вашингтоном.

«Он выдержал эту фальшивую охоту на ведьм, когда ее использовали во всех этих "Россия, Россия, Россия, Россия". (...) Путину пришлось через это пройти. Но он это выдержал», — заявил вновь избранный президент США.

Читайте также:

«Отрезвляющая взбучка»: Мария Захарова прокомментировала итоги визита Зеленского в США

Дональд Трамп заявил, что Путин прошел с ним через чертовски тяжелые времена

Глава Пентагона Хегсет приказал остановить все кибероперации против России
#выборы
#сша
#россия
#президент
#отношения
#расследование
#путин
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК РФ возбудил уголовные дела после нападения на избирательный участок в Абхазии
02 марта 2025, 08:24

Фото: istockphoto/Shutter2U

По факту вооружённого нападения на избирательный участок в Абхазии во время президентских выборов возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
В своём телеграм-канале она уточнила, что в ходе второго тура выборов на российских граждан, имеющих также и гражданство Абхазии, были совершены очередные нападения.

«Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями. — сообщила спикер Следственного комитета РФ. — На одном из участков нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по правоохранителям».

По её словам, благодаря совместным усилиям российских и абхазских правоохранителей личности большинства подозреваемых уже установлены. В настоящее время принимаются меры к установлению их местонахождения и задержанию.

«Уголовное дело возбуждено по ряду статей, в том числе "Терроризм" и "Разжигание ненависти по признаку национальной принадлежности"», — заключила Петренко.

Читайте также:

Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Абхазии

Установлена личность одного из стрелявших по правоохранителям в Абхазии

Неизвестные с оружием напали на избирательный участок в Абхазии, есть раненые
#гражданство
#дело
#уголовное дело
#меры
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского по-украински напомнил миру о ненадёжности США
Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского напомнил миру о ненадёжности США
02 марта 2025, 07:29

Аятолла Сайед Али Хаменеи (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Верховный мусульманский лидер Ирана аятолла Сайед Али Хаменеи после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил сказанные им ранее слова о ненадёжности США в качестве союзника и партнёра. Причём высказался он на этот раз на украинском языке.
Соответствующий пост на мове Хаменеи разместил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Он подчеркнул, что поддержка американцами «государств-марионеток» является и всегда была всего лишь миражом. Аятолла также напомнил свои слова, сказанные им ещё три года назад. Тогда иранский духовный вождь заявил, что в тяжёлом положении Киева виноват Вашингтон.

По мнению аятоллы, происходящее ныне на Украине невольно вызывает ассоциации с событиями в Афганистане, откуда США, по сути, просто сбежали, предоставив своим союзникам и властям азиатской республики спасать себя самим. Он также предостерёг другие страны от того, чтобы слепо полагаться на Штаты в качестве партнёра.

«Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», — написал Хаменеи, сопроводив публикацию датой «1 марта 2022 года».

Читайте также:

WSJ: Трамп распорядился рассмотреть вопрос прекращения военной помощи Украине

Верховный лидер Ирана указал на просчёт Израиля при атаке на иранскую территорию

NYT: Верховный лидер Ирана Хаменеи приказал ударить по Израилю за смерть Хании
#сша
#пост
#страны
#поддержка
#twitter
#иран
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате