МИД Индии не подтвердил телефонный разговор Моди и Трампа
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что у него нет информации о телефонном разговоре между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом США Дональдом Трампом, который якобы состоялся накануне. Об этом пишет РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что у него отсутствуют официальные сведения о разговоре политиков.
Ранее в четверг Дональд Трамп заявил, что Нарендра Моди якобы пообещал прекратить закупки нефти у России, однако официального подтверждения этого заявления со стороны индийского правительства не последовало.
Джайсвал также подчеркнул, что Индия при импорте энергоносителей руководствуется интересами своих потребителей, которые являются приоритетными.
Он добавил, что Индия и США в последние годы активно развивают сотрудничество в сфере энергоресурсов. При этом продолжающиеся закупки Индией российской нефти вопреки западным санкциям остаются серьёзным предметом разногласий между Нью-Дели и Вашингтоном.
