МИД Индии не подтвердил телефонный разговор Моди и Трампа

16 октября 2025, 15:46

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что у него нет информации о телефонном разговоре между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом США Дональдом Трампом, который якобы состоялся накануне. Об этом пишет РИА Новости.