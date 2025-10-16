В Индии ответили Трампу на его слова об отказе Моди от российской нефти
МИД Индии: интересы страны в энергетической политике в приоритете
Индия при импорте энергоносителей руководствуется интересами своих потребителей.
Об этом 16 октября заявил официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министр Нарендра Моди якобы пообещал прекратить закупки российской нефти. Материал опубликовала The Hindu.
«Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью подчинена этой цели», — говорится в статье.
Джайсвал добавил, что Индия и США в последние годы наращивают взаимное сотрудничество в сфере энергоресурсов. За последние десять лет это направление стремительно развивалось, и нынешняя администрация США проявляет заинтересованность в углублении энергетического взаимодействия. Переговоры по этому вопросу, по его словам, продолжаются.
Издание отмечает, что продолжающиеся закупки индийской стороной нефтепродуктов у России вопреки западным санкциям стали серьёзной проблемой и привели к обострению отношений между Нью‑Дели и Вашингтоном.
Ранее в тот же день Трамп заявил, что Моди якобы пообещал ему прекратить покупку российской нефти, назвав это важным шагом и добавив, что теперь намеревается убедить поступить так же Китай.
По словам американского лидера, отказ от российских поставок не произойдёт мгновенно, но скоро завершится. После окончания конфликта на Украине, по его мнению, Индия может вновь вернуться к покупкам российских энергоресурсов.