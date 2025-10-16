Трамп заявил о прекращении импорта российской нефти со стороны Индии

16 октября 2025, 02:42

Трамп: Индия прекратит закупать российскую нефть

Фото: istockphoto / ronniechua

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться прекращения закупок российской нефти не только Индией, но и Китаем. Об этом стало известно после обращения американского лидера на пресс-конференции в Белом доме.





По словам Трампа, индийский премьер-министр Нарендра Моди якобы заверил его в прекращении покупок энергоресурсов у России.



«Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть. И сегодня он заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это серьезный шаг вперед. Теперь я должен убедить Китай сделать то же самое», — сказал президент.