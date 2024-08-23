Премьер-министр Индии Моди прибыл на Украину с визитом

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину с официальным визитом. Эту информацию подтвердил индийский телеканал NDTV.
«По данным телеканала, индийский премьер пробудет на Украине всего несколько часов. Сразу после прибытия он разместился в гостинице. Детали программы визита не разглашаются. Известно, что Моди приехал в Киев на поезде из Польши», — сообщили в РИА Новости.
Ранее премьер-министр Индии сообщил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским перспективы мирного разрешения украинского конфликта.
Как отметил заместитель главы МИД Индии Танмая Лал, позиция Нью-Дели основывается на приверженности дипломатии и диалогу как способам решения конфликтов.
В середине июля индийские СМИ сообщали о недовольстве МИД Индии в связи с комментариями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию. В тот момент в ведомство был вызван украинский посол.
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