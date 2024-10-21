МИД Индии сообщил о возвращении десятков граждан из ВС РФ

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В Индию вернулись 85 граждан из рядов ВС РФ. Об этом сообщил глава индийского МИД Викрам Мисри, слова которого приводит местное издание Prabhasakshi.
Мисри отметил, что из армии России по итогам обсуждений с Москвой вернулись несколько десятков граждан Индии.
Министр заявил, что граждане страны якобы были путём обмана завербованы в ряды ВС РФ. Теперь предпринимаются все необходимые меры для возвращения на родину остальных попавших в армию индийцев.
Ранее МИД Индии сообщил о возвращении в страну 45 граждан, служивших в рядах ВС РФ. При этом там отмечали, что ещё 50 индийцев продолжают находиться в зоне боевых действий.
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Министр заявил, что граждане страны якобы были путём обмана завербованы в ряды ВС РФ. Теперь предпринимаются все необходимые меры для возвращения на родину остальных попавших в армию индийцев.
Ранее МИД Индии сообщил о возвращении в страну 45 граждан, служивших в рядах ВС РФ. При этом там отмечали, что ещё 50 индийцев продолжают находиться в зоне боевых действий.
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Анастасия Чинкова