Военнопленный рассказал, как ВС РФ почти уничтожили его взвод под Угледаром

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ВС РФ практически уничтожили взвод военнопленного командира 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александра Долматова. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Он отметил, что после боевых действий под Угледаром в живых остались только три солдата из 60 бойцов взвода ВСУ.
По словам Долматова, наблюдалась серьёзная нехватка личного состава. Так, в его взводе оставалось только три бойца, в других немного больше. При этом пополнять резервы не кем, а оставшихся во взводах бойцов перебрасывают на более сложные направления боевых действий.
Долматов добровольно сдался в плен 18 октября около населённого пункта Золотая Нива на Угледарском направлении.
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По словам Долматова, наблюдалась серьёзная нехватка личного состава. Так, в его взводе оставалось только три бойца, в других немного больше. При этом пополнять резервы не кем, а оставшихся во взводах бойцов перебрасывают на более сложные направления боевых действий.
Долматов добровольно сдался в плен 18 октября около населённого пункта Золотая Нива на Угледарском направлении.
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Анастасия Чинкова