Арестованы бойцы ВСУ, обвиняемые в преступлениях в Курской области

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Двое украинских военных Виталий Панченко и Иван Дмитраков, против которых в сентября возбудили дело за преступления в Курской области, задержаны и арестованы. Об этом главное военное следственное управление Следственного комитета (ГВСУ СК) России сообщило в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что ведомство в настоящее время расследует уголовное дело в отношении бойцов 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, военные подозреваются в покушении на убийство, совершении террористического акта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия к представителю власти, незаконном пересечении границы России и совершении ряда иных преступлений. Также Панченко обвиняют в похищении человека и мародёрстве.
В ведомстве уточнили, что 7 августа вооружённые Панченко и Дмитраков, также имеющие при себе взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли границу России. Для устрашения российских граждан и нанесения ущерба они неоднократно открывали огонь по бойцам ВС РФ и мирным жителям.
Отдельно Панченко в составе группы украинских военных, применяя силу и угрожая оружием, силой затащил трёх россиян в грузовик и вывез их на территорию Украины.
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По данным следствия, военные подозреваются в покушении на убийство, совершении террористического акта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия к представителю власти, незаконном пересечении границы России и совершении ряда иных преступлений. Также Панченко обвиняют в похищении человека и мародёрстве.
В ведомстве уточнили, что 7 августа вооружённые Панченко и Дмитраков, также имеющие при себе взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли границу России. Для устрашения российских граждан и нанесения ущерба они неоднократно открывали огонь по бойцам ВС РФ и мирным жителям.
Отдельно Панченко в составе группы украинских военных, применяя силу и угрожая оружием, силой затащил трёх россиян в грузовик и вывез их на территорию Украины.
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Анастасия Чинкова