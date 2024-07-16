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Заявление ппремьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может выступить за немедленное начало мирных переговоров по Украине, является крайне плохой новостью для лидеров Запада.
Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. В своей социальной сети X (ранее Twitter) он написал, что это будет настоящей катастрофой для политиков США и Евросоюза, которые в настоящее время активно используют украинский конфликт для того, чтобы отвлекать население своих стран от внутренних проблем. Свой пост он сопроводил снимком газетной статьи с заявлением венгерского премьера.
Виктор Орбан после встречи с Дональдом Трампом направил письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором допустил, что тот в случае победы на выборах сразу захочет выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.
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Александр Бойцов