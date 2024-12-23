МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе

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Россия и Иран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве во второй половине января. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
Дипломат выразил надежду, что это произойдёт до 19 января 2025 года.
Напомним, что согласованный Москвой и Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве должны были подписать в ходе саммита БРИКС в Казани. Однако главы государств приняли решение сделать это во время отдельного визита президента Ирана в Россию.
Согласно этому документу, удастся добиться ускорения расширения сотрудничества между двумя государствами в различных областях.
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Напомним, что согласованный Москвой и Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве должны были подписать в ходе саммита БРИКС в Казани. Однако главы государств приняли решение сделать это во время отдельного визита президента Ирана в Россию.
Согласно этому документу, удастся добиться ускорения расширения сотрудничества между двумя государствами в различных областях.
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Анастасия Чинкова