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МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе

Фото: iStock/Rainer Puster

Фото: iStock/Rainer Puster

Россия и Иран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве во второй половине января. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
Дипломат выразил надежду, что это произойдёт до 19 января 2025 года.

Напомним, что согласованный Москвой и Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве должны были подписать в ходе саммита БРИКС в Казани. Однако главы государств приняли решение сделать это во время отдельного визита президента Ирана в Россию.



Согласно этому документу, удастся добиться ускорения расширения сотрудничества между двумя государствами в различных областях.

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#иран
#россия
#политика
#мид
#соглашение
#сотрудничество
Российская делегация прибыла в Тегеран
Вице-премьеры России Савельев и Оверчук прибыли в Тегеран
23 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские вице-премьеры Виталий Савельев и Алексей Оверчук прибыли в Тегеран в рамках совместной рабочей поездки. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ходе визита российская делегация проведёт встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом и министром дорог и городского развития Фарзане Садег.

Ранее председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов сделал заявление о том, что Соединённые Штаты могут напасть на Иран уже в марте 2025 года. Причём сделано это будет с подачи израильской стороны. Эксперт убеждён, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет пытаться продавить Вашингтон на это решение.

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#россия
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#политика
#сотрудничество
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Жена Асада подала на развод и решила уехать в Лондон
Жена Асада выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод
23 декабря 2024, 11:26

Асма Асад (фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин)

Супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.
Отмечается, что Асма Асад уже обратилась в российский суд с просьбой предоставить ей разрешение на выезд из Москвы. В настоящее время российские власти рассматривают её заявление.

Известно, что она намерена вернуться в Великобританию, где родилась и воспитывалась в семье сирийских родителей. Её отец был кардиологом а мать отставным дипломатом. Семья проживала в Лондоне. В Сирию Асма уехала в 2000 году.

Напомним, что Асма и Башар Асад воспитывают троих детей.

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Генсек НАТО поставил Зеленского на место после критики Шольца
Tagesspiegel: Рютте требует от Зеленского прекратить критиковать Шольца
23 декабря 2024, 11:20

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте требует от Владимира Зеленского перестать критиковать канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.
«Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца, поскольку, как мне кажется, это нечестно», — заявил Рютте.

По его словам, Зеленскому стоит благодарить Шольца, а не критиковать, так как Германия является вторым после США донором военной помощи Киеву.

По данным обозревателей издания, Зеленский в последнее время часто критикует Шольца из-за того, что он отказывается передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и за его звонок президенту России Владимиру Путину.

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Австралиец, попавший в плен на Украине, признался в получении гривен и службе в рядах ВСУ
Плененный в зоне СВО австралийский наемник признался, что получал гривны
23 декабря 2024, 11:05

Фото: istockphoto/breakermaximus

Австралиец, который оказался в плену у российских войск, сделал ряд признаний во время допроса. По информации, опубликованной британским изданием The Guardian, 32-летний Оскар Дженкинс заявил, что получал гривны в Приват-банке и приехал на Украину из Австралии, где работал учителем биологии.
В ходе допроса, который был распространен в ряде российских военных Telegram-каналов, Дженкинс рассказал о своих планах и обещаниях «заставить китайский народ стать вегетарианским». Он также упомянул о своем пребывании в Гонконге в 2017 году и о работе преподавателем в колледже китайского города Тяньцзинь.

Правительство Австралии сейчас пытается подтвердить личность Дженкинса. Исполняющий обязанности главы МИД Австралии Марк Дрейфус отметил, что семье пленного оказывается консульская поддержка и вновь призвал австралийцев воздерживаться от поездок на Украину.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ) остается лишь северо-западная часть Курахово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#денис пушилин
#херсон
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Санду потребовала организовать силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье
23 декабря 2024, 10:51

Майя Санду (фото: РИА Новости/Родион Прока)

Президент Молдавии Майя Санду потребовала организовать силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что такое требование последовало из-за возможных проблем с энергоснабжением в стране после истечения российско-украинского договора о транзите газа.

При этом силовой захват ГРЭС также необходим, поскольку вся правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии со станции в ПМР.

Также российские спецслужбы подчеркнули, что Санду отказалась обсуждать вопрос прекращения поставок газа с Украиной, а сразу безапелляционно возложила всю ответственность на Россию.

Кроме того, в СВР узнали, что президент Молдавии поручила разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе. Не исключено, что Санду может развязать в регионе войну.

Известно, что в Евросоюзе не одобряют действий молдавского лидера, однако там пока не нашли способов повлиять на неё.

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#станции
#энергетика
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Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Белоруссию
23 декабря 2024, 10:39

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Госдепартамент США призвал своих граждан, находящихся на территории Белоруссии, немедленно покинуть страну. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Также американцев призвали отказаться от поездок в Белоруссию.

При этом не уточняется, по какой причине было сделано такое предупреждение.

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона сделает всё для обеспечения безопасности Белоруссии.

При этом бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» политолог Яков Кедми заявлял, что размещение в республике российских ракетных комплексов «Орешник» станет смертным приговором для Польши.

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#сша
#белоруссия
#госдеп
#предупреждение
#владимир путин
#президент
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Трамп процитировал Путина, говоря об окончании конфликта на Украине
23 декабря 2024, 10:11

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп, говоря о регулировании конфликта на Украине, процитировал президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что политик процитировал заявление Путина о готовности встретиться с ним, которое российский президент сделал в ходе прямой линии. Трамп использовал эти слова во время своего выступления в воскресенье как часть предвыборного обещания завершить боевые действия на Украине.

Напомним, что в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин выразил готовность к встрече с Трампом. Он подчеркнул, что если такая встреча состоится, то лидерам будет о чем поговорить.

Трамп неоднократно заявлял, что добьётся завершения украинского конфликта путём переговоров. Также он подчёркивал, что сможет разобраться с этим за 24 часа.

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#украина
#конфликт
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Зурабишвили потребовала проведения внеочередных парламентских выборов
23 декабря 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правящей партии «Грузинская мечта — Независимая Грузия» с требованием согласовать дату проведения внеочередных парламентских выборов. Причём, по её словам, это должно быть сделано до 29 декабря.
Именно 29 декабря истекает срок президентских полномочий Зурабишвили, напоминает ТАСС. Обращаясь с трибуны к участникам акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, она обратилась к основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, «так как он всем управляет».

«Кто хочет, чтобы в стране все хорошо закончилось, пусть придет в президентский дворец. И я готова, чтобы мы сели и решили, как будут назначены выборы», — заявила президент Грузии.

Ранее премьер-мнистр Грузии Ираклий Кобахидзе предостерёг Зурабишвили от идеи назначить в стране внеочередные парламентские выборы, иначе это обернётся для неё уголовной ответственностью. То же самое, по словам главы правительства, будет ей грозить, если она откажется покинуть резиденцию после инаугурации нового президента 29 декабря.

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#грузия
#протесты
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В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа
Песков: предпосылок для встречи Путина и Трампа пока не было
23 декабря 2024, 09:21

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

До сегодняшнего дня еще не было реальных предпосылок для организации встречи президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
«Пока никаких реальных импульсов не было», — ответил Песков на соответствующий вопрос агентства о возможности встречи Путина и Трампа.

Напомним, в рамках Прямой линии, которая состоялась 19 декабря, Путин сообщил, что готов к встрече с Трампом в любое время, если избранный американский президент этого захочет.

Ранее турецкий политолог Энгин Озер выразил мнение, что Путин и Трамп договорятся о приостановке членства Украины в НАТО на длительный срок. Как отметил эксперт, будущие переговоры Путина и Трампа станут ни чем иным, как объявлением миру о прекращении огня.

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