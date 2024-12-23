Российская делегация прибыла в Тегеран

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Российские вице-премьеры Виталий Савельев и Алексей Оверчук прибыли в Тегеран в рамках совместной рабочей поездки. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ходе визита российская делегация проведёт встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом и министром дорог и городского развития Фарзане Садег.
Ранее председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов сделал заявление о том, что Соединённые Штаты могут напасть на Иран уже в марте 2025 года. Причём сделано это будет с подачи израильской стороны. Эксперт убеждён, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет пытаться продавить Вашингтон на это решение.
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Анастасия Чинкова