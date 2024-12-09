В Иране прокомментировали отказ от помощи Асаду

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Иран не стал помогать сложившему полномочия сирийскому президенту Башару Асаду из-за возможных израильских авиаударов, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).
Чиновники исламской республики обвинили Асада в том, что он не был готов к повстанческому наступлению. По их словам, Тегеран не отправил подкрепление по этой причине. Асада предупреждали о весьма ограниченной помощи в случае ее поступления.
Ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов оценил прибытие Асада в Москву. Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
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«Как Россия, так и значительная часть сирийского режима, включая высокопоставленных политических и военных деятелей, признали, что окружение Асада — это тонущий корабль», — прокомментировала аналитик Лина Хатиб.
Ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов оценил прибытие Асада в Москву. Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
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Никита Кротов