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В Иране прокомментировали отказ от помощи Асаду

WSJ: Иран не стал помогать Асаду из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля
Фото: istockphoto/Rainer Puster

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Иран не стал помогать сложившему полномочия сирийскому президенту Башару Асаду из-за возможных израильских авиаударов, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).
Чиновники исламской республики обвинили Асада в том, что он не был готов к повстанческому наступлению. По их словам, Тегеран не отправил подкрепление по этой причине. Асада предупреждали о весьма ограниченной помощи в случае ее поступления.

«Как Россия, так и значительная часть сирийского режима, включая высокопоставленных политических и военных деятелей, признали, что окружение Асада — это тонущий корабль», — прокомментировала аналитик Лина Хатиб.



Ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов оценил прибытие Асада в Москву. Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

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#терроризм
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Каллас унизила Меркель после слов о Путине
Politico: Каллас унизила Меркель после ее призыва пригласить Путина на саммит
09 декабря 2024, 09:57

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Кая Каллас)

Еще до начала российской спецоперации бывший премьер Эстонии и действующий глава европейской дипломатии Кая Каллас унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель своей реакцией на ее предложение пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза. Такие данные приводит Politico, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, Меркель предложила пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС незадолго до начала российской СВО. Ее поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако Каллас резко им ответила.

«Для чего это нужно?» — спросила тогда Каллас.

Таким образом она подчеркнула необходимость отказа от диалога с Россией во главе с Путиным.

Источник издания рассказал, что Макрон удивился подобной реакции премьера такой маленькой страны, как Эстония, который «посмел унизить» канцлера Германии. Он намекнул Каллас о ее будущем, спросив, останется ли она на своем посту завтра.

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В России не захотели видеть «ползучей экспансии» НАТО в Азию
Замглавы МИД Руденко: Россия не хочет видеть «ползучей экспансии» НАТО в Азию
09 декабря 2024, 09:05

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Россия не хочет видеть «ползучей экспансии» НАТО в Азию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.
Руденко отметил, что на сегодняшний день Запад активно участвует в различной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подрывает принципы открытого и инклюзивного сотрудничества. По словам замминистра, цель западных государств заключается в изолировании некоторых стран, которые там считают неудобными, выведении их из регионального сотрудничества.

Руденко заключил, что РФ не хочет видеть «ни дальнейшей милитаризации региона, ни ползучей экспансии НАТО в эту часть мира».

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Симоньян видит в ситуации с Сирией как минимум репутационные потери России
09 декабря 2024, 08:05

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Главный редактор медиагруппы «‎Россия сегодня»Маргарита Симоньян выразила сожаление по поводу жертв в Сирии, отметив, что для России это привело к репутационным потерям. В то же время она подчеркнула, что у РФ есть много дел в другой части мира. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну, а повстанцы овладели тюрьмой Седная, освободив заключенных. Они также захватили здание общественного радио и телевидения, провозгласив свержение режима Асада.

«Для нас это потери тоже, репутационные как минимум. Другое дело, что мы выиграли и выиграем много, но на какое-то время осадок остается», — поделилась главный редактор свои мнением в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее мнению, из случившегося можно сделать вывод, что США бесконечно воспитывают отцеубийц, которые в итоге поворачиваются против них и их ценностей, добавив, что Вашингтон занимается этим на протяжении многих лет.

Ранее стало известно, что ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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«Если я смогу»: Трамп заявил, что закончит конфликт на Украине при одном условии
Трамп заявил, что завершит конфликт на Украине, если сможет
09 декабря 2024, 07:40

Фото: iStock/Diy13

Избранный президент США заявил, что завершит конфликт на Украине, «если сможет». Его слова приводит телеканал NBC News.
Трамп рассказал, что после смены власти Вашингтон уменьшит объемы поставки вооружения Киеву. По его словам, Украина должна готовиться к сокращению поддержки от США.

Однако он по-прежнему надеется завершить конфликт и посадить стороны за стол мирных переговоров.

«Если я смогу», — добавил Трамп, говоря о возможном завершении противостояния.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Трамп публично унизил Владимира Зеленского, оценив потери украинской армии на СВО в 400 тысяч человек после их встречи в Париже. Он назвал это «жестким ответом» американского лидера, подчеркнув, что такие заявления разрушают остатки авторитета главы киевского режима.

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Хинштейн раскрыл, на что ему приходится идти ради выполнения задач Курской области
Хинштейн вынужден ночевать в кабинете ради выполнения задач Курской области
09 декабря 2024, 07:26

Александр Хинштейн (Фото: TG-канал А. Хинштейна)

Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что вынужден оставаться ночевать в своем кабинете из-за нехватки времени. Видеообращение он записал с рабочего места и опубликовал в Telegram-канале.
«Времени не хватает катастрофически. Сегодня принял решение ночевать в кабинете. Тут есть диванчик», — рассказал Хинштейн.

По его словам, в регионе на сегодняшний день кризисный стиль управления. Он признался, что готов жить в своем рабочем кабинете ради выполнения задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным. При этом «работы непочатый край», добавил Хинштейн.

5 декабря Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Это произошло после просьбы прежнего губернатора региона Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий.

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Геополитические выгоды: стало известно, кто извлекает пользу из ухода Асада
Эксперт Вансу: от ухода Асада выигрывают Израиль, США и Турция
09 декабря 2024, 07:00

Фото: iStock/mrjo2405

Эксперт в области международных отношений Рустам Вансу заявил, что уход Башара Асада с поста президента Сирии отвечает интересам Израиля, США и Турции, передает ТАСС. По его мнению, это изменение имеет геополитические последствия, влияющие на влияние Ирана, России и других стран в регионе.
Израиль, по мнению Вансу, выигрывает от ослабления Ирана, который поддерживает ряд организаций, включая ХАМАС и «Хезболлах». Утрата коридора Тегеран – Дамаск – Бейрут уменьшает возможности Ирана и снижает поддержку ХАМАС, что позволяет Израилю сосредоточиться на военных задачах.

Для США падение правительства Асада открывает возможность восстановить влияние на Ближнем Востоке, утерянное после вмешательства России в 2015 году.

«Падение правительства Башара Асада означает, что влияние России будет сокращено, при этом открывается пространство для США для восстановления своей монополии влияния в регионе. Однако помимо России на Ближнем Востоке все большее влияние оказывает Китай, который может стать серьезным препятствием для США», — пояснил Вансу.
Турция также получает выгоды от ухода Асада, включая возможность увеличения влияния в Сирии и реализации планов по возвращению миллионов сирийских беженцев. Кроме того, Анкара может расширить буферную зону на севере Сирии, занятый курдами.

Ранее выяснилось, что Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии.

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Госсекретарь США пригрозил привлечь к ответственности помогавших Асаду
Блинкен: Вашингтон поможет привлечь к ответственности помогавших Асаду
09 декабря 2024, 04:20

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддержат международные инициативы по привлечению к ответственности лиц, помогавших бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду. Он подчеркнул, что это касается как самого режима Асада, так и тех, кто его поддерживал. Внимание будет сосредоточено на расследовании предполагаемых преступлений, включая применение химического оружия и несправедливые задержания граждан.
Блинкен также отметил важность совместных усилий мирового сообщества для обеспечения справедливости в отношении злоупотреблений, совершенных против населения Сирии, передает РИА Новости.

США намерены активно участвовать в этих процессах и поддерживать меры, направленные на установление ответственности за действия, которые повлияли на мирных граждан.

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#меры
#энтони блинкен
#сирия
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В США демократы возмутились влиянию Трампа и пассивности Байдена
WSJ: демократы злятся на бездействие Байдена в переходный период
09 декабря 2024, 03:26

Фото: iStock/rarrarorro

Представители Демократической партии выражают недовольство пассивностью президента США Джо Байдена в период передачи власти. По данным The Wall Street Journal, демократы возмущены тем, что избранный президент Дональд Трамп уже активно влияет на политику страны, хотя до его инаугурации остается полтора месяца.
Трамп на прошлых выходных посетил Париж, где провел встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским. В это время Байден, в отличие от Трампа, остался в США и сделал заявление по Сирии лишь в воскресенье, тогда как Трамп высказался по этому вопросу еще в субботу. Кроме того, Трамп уже обозначает приоритеты своей администрации в сфере торговли и миграции.

Многие демократы критикуют Байдена за упущенные возможности и отсутствие сопротивления в отношении кандидатур, которые Трамп предлагает на ключевые посты. Лидеры партии, как и сам Байден, практически исчезли из информационного поля, что вызывает недоумение среди членов Демократической партии.

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«РФ не предает друзей»: постпред России в Вене отреагировал на прибытие Асада в Москву
Ульянов на прибытие Асада в Москву сказал, что РФ не предаёт друзей
09 декабря 2024, 02:53

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о прибытии в Москву бывшего президента Сирии Башара Асада с семьей. Ульянов подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не оставляет своих союзников в сложных ситуациях и предоставила убежище сирийскому лидеру на гуманитарной основе.
По словам дипломата в его Telegram-канале, решение о предоставлении убежища продиктовано гуманитарными причинами. Асад и члены его семьи сейчас находятся в российской столице.

«Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что 8 декабря ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию со своей семьей.

Также выяснилось, что Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии.

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#россия
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