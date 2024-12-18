Стала известна вероятная дата нападения США на Иран

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США могут напасть на Иран в феврале или марте 2025 года с подачи Израиля. Такое предположение высказал председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху будет пытаться продавить Вашингтон на это решение.
«Если Нетаньяху снова сможет проявить себя, он откроет путь к своему спасению, заставив США нанести ракетный удар по Ирану. Не исключено, что США нападут на Иран с подачи Израиля, и ракетная атака на Иран может состояться в феврале-марте 2025 года. Да, единственное решение Нетаньяху — напасть на Иран. Мы вступили в те дни, когда это произойдет», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.Караханов добавил, что избранный президент США Дональд Трамп будет стараться компенсировать утраты, но некоторые американские элиты слишком заинтересованы в длительных войнах на Ближнем Востоке. По мнению политолога, арабский мир сейчас видит Российскую Федерацию как стабильную и надежную альтернативу Штатам.
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Данил Пономарев