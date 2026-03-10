NYT: обломки ракеты на месте удара по школе в Иране имеют маркировку США

10 марта 2026, 10:31

Фото: iStock/PavelRodimov

Обломки ракеты, обнаруженные на месте удара по школе в иранском городе Минаб, имеют маркировку американской крылатой ракеты Tomahawk. К такому выводу пришла газета The New York Times после анализа опубликованных фотографий.