NYT: обломки ракеты на месте удара по школе в Иране имеют маркировку США
Обломки ракеты, обнаруженные на месте удара по школе в иранском городе Минаб, имеют маркировку американской крылатой ракеты Tomahawk. К такому выводу пришла газета The New York Times после анализа опубликованных фотографий.
Фрагменты ракеты выставили рядом с разрушенным зданием начальной школы, уничтоженной ударом 28 февраля. В результате атаки погибли около 175 человек, большинство из них — дети.
Как отмечает издание, по внешним признакам обломки, вероятно, принадлежат ракете Tomahawk американского производства, выпущенной в 2014 году или позже. При этом журналисты уточняют, что точное место обнаружения фрагментов неизвестно.
Косвенные признаки указывают на возможное участие США в атаке. В частности, 28 февраля американские военные публиковали видео ракетных ударов, на котором использовались именно Tomahawk.
В Вашингтоне заявили о расследовании инцидента. Президент Дональд Трамп предположил, что удар мог нанести сам Иран, однако издание указывает, что у Тегерана таких ракет нет.
Помимо США, ракеты Tomahawk есть только у Великобритании и Австралии, а приобрести их ранее согласились Япония и Нидерланды. Кроме того, для их использования требуется сложное программирование и специальное оборудование, которым, как отмечает газета, Иран не располагает.
