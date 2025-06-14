WSJ: Трамп обещал не оказывать поддержку Израилю в операциях против Ирана

14 июня 2025, 12:40

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил, что Вашингтон не будет стоять на пути у еврейского государства в его атаке на Иран, но и не однако оказывать помощь в наступательных операциях против исламского государства, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.