WSJ: Трамп обещал не оказывать поддержку Израилю в операциях против Ирана
Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил, что Вашингтон не будет стоять на пути у еврейского государства в его атаке на Иран, но и не однако оказывать помощь в наступательных операциях против исламского государства, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По данным журналистов, во время разговора с американским лидером 12 июня премьер-министром Израиля обратил внимание, что 60-дневний срок для заключения ядерной сделки с иранским государством подошел к концу и Израиль должен защищать себя.
До этого Дональд Трамп подчеркивал, что предупреждал власти Ирана о последствиях в случае, если они не пойдут на сделку по ядерной программе. Американский президент также призвал их ее все же заключить.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил сожжением Тегерана в случае, если Иран продолжит обстреливать израильские территории.
Напомним, что в пятницу вечером Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив более 150 баллистических ракет. Этот шаг стал ответом на израильскую операцию под кодовым названием «Восстающий лев».
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