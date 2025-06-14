Илон Маск объявил, что включил спутники Starlink в Иране

14 июня 2025, 14:04

Фото: iStock/ AdrianHancu

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что включил космический Интернет Starlink в Иране для помощи иранской оппозиции в организации протестов.





В соцсети Х появилось обращение к основателю компании SpaceX с предложением «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима» и дать доступ к спутниковой сети Starlink.



Пользователь Сети уточнил, что иранские власти отключили Интернет, дабы граждане не могли осуществлять координацию для организации протестов.





«Лучевые сигналы включены», — ответил на обращение Илон Маск.

