Илон Маск объявил, что включил спутники Starlink в Иране
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что включил космический Интернет Starlink в Иране для помощи иранской оппозиции в организации протестов.
В соцсети Х появилось обращение к основателю компании SpaceX с предложением «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима» и дать доступ к спутниковой сети Starlink.
Пользователь Сети уточнил, что иранские власти отключили Интернет, дабы граждане не могли осуществлять координацию для организации протестов.
«Лучевые сигналы включены», — ответил на обращение Илон Маск.
Ранее сообщалось, что Израиль ударил по Ирану, основываясь на разведывательных данных, из которых следует, что Тегеран через полгода получил бы 10 атомных бомб и две тысячи ракет.
Напомним, что в пятницу вечером Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив более 150 баллистических ракет. Этот шаг стал ответом на израильскую операцию под кодовым названием «Восстающий лев».