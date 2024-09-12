МИД Ирана вызвал послов четырех стран Европы из-за сообщений о поставках ракет

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МИД Ирана вызвал послов четырех стран Европы — Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции — из-за сообщений о том, что Тегеран якобы отправляет баллистические ракеты России. Об этом сообщило информационное агентство Mizan. Иранское министерство назвало их заявления неконструктивными.
Ранее несколько европейских стран стали грозить Ирану новым пакетом санкций, включая ограничения в воздушном сообщении, из-за того, что Тегеран якобы поставляет Москве баллистические ракеты.
Ранее Bloomberg заявлял, что позиция Вашингтона относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории России изменилась из-за поставок Ираном баллистических ракет. При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине. Он подчеркнул, что иранские власти категорически отвергают заявления о поставках оружия одной из сторон украинского конфликта.
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«Вследствие неконструктивных заявлений министров иностранных дел Англии, Франции и Германии, поддерживающих США, о якобы вмешательстве Ирана в украинский конфликт, а также введения санкций против Ирана, послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии в Тегеране были вызваны в МИД Исламской республики», — указано в заявлении министерства.
Ранее Bloomberg заявлял, что позиция Вашингтона относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории России изменилась из-за поставок Ираном баллистических ракет. При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине. Он подчеркнул, что иранские власти категорически отвергают заявления о поставках оружия одной из сторон украинского конфликта.
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Данил Пономарев