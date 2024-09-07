В Иране высказались по поставках оружия сторонам украинского конфликта

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Постпредство Ирана при ООН заявило, что не поставляет оружие сторонам конфликта, в том числе и на Украине. Об этом информирует информационное агентство ТАСС.
Дипломатические сотрудники отметили, что позиция Ирана по украинскому конфликту не изменилась. Тегеран воздерживается от участия в подобных акциях и призывает другие страны прекратить поставки военной техники.
Ранее Иран уже обвинял Запад в эскалации украинского конфликта путем предоставления оружия. С заявлением выступил министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян.
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«Иран считает бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, это приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу все дальше от переговоров о прекращении огня», — говорится в публикации.
Ранее Иран уже обвинял Запад в эскалации украинского конфликта путем предоставления оружия. С заявлением выступил министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян.
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Александр Климов