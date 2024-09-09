Песков прокомментировал информацию о передаче Ираном ракет в РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Иран является партнером России, однако информация о передаче баллистических ракет не всегда соответствует действительности.
«Мы видели это сообщение, не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран – это наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области», — заявил Песков.
По его словам, Россия и впредь продолжит развивать партнерские отношения с Ираном в интересах обеих стран.
6 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию. По данным The Times, РФ получила более 200 ракет Fath-300, которые могут достигать целей на расстоянии до 120 километров.
Официально Иран отрицает поставки ракет в РФ, однако член парламентского комитета по нацбезопасности страны Ахмад Бахшаеш Ардестани признал военную помощь Ирана России.
«Мы обходим санкции благодаря нашему партнерству с Россией. Мы импортируем сою, кукурузу и другие товары из России. Европейцы продают оружие Украине. НАТО вошло в Украину, так почему бы нам не поддержать нашего союзника, отправив ракеты и беспилотники в Россию?» — сказал Ардестани в интервью Iran International.
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Элина Позднякова