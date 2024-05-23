МИД исключил восстановление контактов с Японией

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Россия не намерена инициировать восстановление политических контактов с Японией в текущей ситуации. Об этом заявила директор третьего департамента Азии российского МИД Людмила Воробьева.
Она отметила, что отношения России с Японией продолжают ухудшаться, а также пояснила, что возвращение к нормальному межгосударственному диалогу невозможно без отказа от антироссийской политики.
Ранее директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева заявила, что Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, которая предполагает отказ от вооруженных сил. Воробьева отметила, что Москва продолжает внимательно следить за попытками Токио «подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции». Дипломат подчеркнула, что данный процесс лишь набирает обороты.
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«В таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв — это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений», — отметила Воробьева.
Ранее директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева заявила, что Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, которая предполагает отказ от вооруженных сил. Воробьева отметила, что Москва продолжает внимательно следить за попытками Токио «подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции». Дипломат подчеркнула, что данный процесс лишь набирает обороты.
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Дарья Осипова