В Японии неоднозначно высказались о Курильских островах

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Правительству Японии следует пока отложить переговоры о Курильских островах.
Об этом сообщает издание Hokkaido Shimbun. Там отмечают, что в условиях, когда Россия находится в конфликте с Украиной, у страны возрос интерес к территориальным проблемам. В связи с этим Токио будет сложнее продвинуться в переговорах с Москвой по «северным территориям».
В этом случае Японии лучше сделать упор на сферы взаимодействия с Россией, где есть перспектива, например, рыболовстве. При этом отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, добавили там.
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Алёна Самарева