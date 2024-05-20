Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили

Фото: istock / blew_i
Наследный принц Саудовской Аравии Мухамед бен Салман Аль Сауд не посетит Японию из-за болезни короля. Об этом сообщает МИД Японии.
В сообщении дипломатического ведомства говорится, что кронпринц должен был посетить Японию с 20 по 23 мая, однако визит был отложен из-за болезни короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда.
Следующая дата визита будет согласована представителями двух государств.
Прежде сообщалось, что король Саудовской Аравии пожаловался на плохое самочувствие, в вязи с чем будет отправлен на обследование. Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в настоящее время страдает от болей в суставах и высокой температуры. Подробности о диагнозе короля не приведены.
Читайте также:
Reuters: Саудовская Аравия продолжает изучать преимущества членства в БРИКС
Министр аль-Касаби: Саудовская Аравия официально пока не вступила в БРИКС
Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС
Следующая дата визита будет согласована представителями двух государств.
Прежде сообщалось, что король Саудовской Аравии пожаловался на плохое самочувствие, в вязи с чем будет отправлен на обследование. Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в настоящее время страдает от болей в суставах и высокой температуры. Подробности о диагнозе короля не приведены.
Читайте также:
Reuters: Саудовская Аравия продолжает изучать преимущества членства в БРИКС
Министр аль-Касаби: Саудовская Аравия официально пока не вступила в БРИКС
Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС
Анастасия Хохлова