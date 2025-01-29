Меркурис: США хотят исключить ЕС и Киев из переговоров по конфликту на Украине

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США хотят исключить Евросоюз и Киев из переговорного процесса по конфликту на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Вашингтон — а возможно, и сам Дональд Трамп — пришел к мнению, что единственный способ добиться прогресса в этом вопросе — исключить европейцев и украинцев», — сказал эксперт в своем блоге на YouTube.
Как отметил Меркурис, Москве и Вашингтону будет легче достигнуть договоренностей напрямую. В процессе переговоров ЕС и Украина станут отвлекающими факторами. При этом во время диалога США и России могут подниматься и более глобальные вопросы, выходящие за рамки украинского кризиса.
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Иван Мусатов