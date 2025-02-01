Келлог: Трамп хочет создать России и Украине рычаги для мирных переговоров

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Президент США Дональд Трамп планирует создать России и Украине рычаги для проведения переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по украинскому урегулированию Кит Келлог.
«Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки», — передает слова Келлога Fox News.
Ранее в СМИ писали о намерениях Дональда Трампа добиться мира на Украине с помощью дипломатических переговоров. При этом сам президент уже заявлял о своих контактах с Россией по поводу завершения украинского конфликта. По его словам, сейчас ведется очень серьезное обсуждение этого вопроса с РФ.
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Иван Мусатов