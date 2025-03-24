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Карасин: переговоры России и США в Саудовской Аравии завершаются

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде Саудовской Аравии завершаются. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Григория Карасина.
«Мы завершаем переговоры», — прокомментировал сенатор.
Позже от источника РИА Новости стало известно, что делегации двух государств согласовывают текст общего заявления по итогам встречи. Несколько часов назад Григорий Карасин заявлял об обсуждении делегациями стран серьезных проблем. Заявленной темой переговоров была черноморская зерновая инициатива.

Первая встреча России и США состоялась в Эр-Рияде 18 февраля. Главный дипломат РФ Сергей Лавров говорил, что стороны лучше слышат друг друга.

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#россия
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Песков сделал заявление о переговорах России и США
Песков: Россия и США не планируют подписывать бумаги после переговоров
24 марта 2025, 20:28

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Делегации России и США не планируют подписание документов по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
«Нет. Никаких документов не планируется», — прокомментировал Песков.
Российскую сторону на переговорах представляют сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. В составе делегации США присутствуют старший директор по Европе в Совете нацбезопасности Эндрю Пик, а также глава по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон.

Как отмечал помощник российского президента Юрий Ушаков, основная заявленная тема посвящена возобновлению черноморской зерновой инициативы.

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#переговоры
#дмитрий песков
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#новости
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Shot: В Москве умерла «самая высокая женщина МИДа» Галина Петухова
24 марта 2025, 17:49

Фото: istockphoto/NetPix

«Самая высокая женщина МИДа» Галина Петухова скончалась на 101-м году жизни в результате остановки сердца в Москве. Как пишет Telegram-канал Shot, рост Галины Павловны был 184 сантиметра.
Ветеран дипломатической службы работала в секретариате министра иностранных дел СССР В.М. Молотова, а также в отделе средневосточных стран. Дважды была в длительных загранкомандировках в советском посольстве в Ливане, включая период гражданской войны в стране.

Прошлой осенью перед столетием Галина Павловна Петухова получила звание «Почётный работник МИД России». Ранее сообщалось, о чем МИД РФ предупредил Японию, и как это связано с США. Подробности в нашем материале.

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#москва
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ВК «Заречье-Одинцово» взял серебро этапа Кубка России по волейболу на снегу
24 марта 2025, 16:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женский клуб «Заречье-Одинцово» завоевал серебряную награду этапа Кубка России по волейболу на снегу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В матче за золото этапа подмосковные волейболистки в упорной борьбе уступили клубу из Казани «Динамо-Татарстан» со счетом 1:2. Подопечные Натальи Урядовой завоевали серебряные медали соревнований», – уточнили в ведомстве.
Этап Кубка России по волейболу на снегу проходил в Барнауле. Теперь ВК «Заречье-Одинцово» ждёт финал соревнований, который состоится в Новом Уренгое с 11 по 13 апреля.

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Названа страна, которую представят на параде Победы в Москве
Бен Цви: Израиль представят на параде Победы 9 мая в Москве
24 марта 2025, 16:09

Фото: istockphoto/butenkow

Израиль всегда будет отмечать 9 мая, страну представят на параде Победы в Москве, заявил ТАСС и.о. израильского посла в столице Александр Бен Цви.
«Да. Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы», — сказал собеседник.
Дипломат добавил, что Израиль является единственной не входящей в СНГ страной, где проводится «Бессмертный полк». По информации Бен Цви, израильский посол Симона Гальперин тоже будет присутствовать в Москве 9 мая.

«Памятники воинам и героям стоят в Нетании, в Иерусалиме. Мы очень хорошо об этом помним», — заключил Александр Бен Цви, говоря о том, что ветераны войны, живущие в Израиле, тоже выходят на парад.

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Карасин оценил ход переговоров с делегацией США
Карасин: на переговорах с США обсуждаются серьезнейшие проблемы
24 марта 2025, 15:00

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

На переговорах с американской стороной обсуждаются серьезнейшие проблемы, заявил РИА Новости сенатор Григорий Карасин, представляющий Россию в Эр-Рияде. Карасин ответил на вопрос о взаимопонимании сторон.
«Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько — третий час, разговариваем о серьезнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор», — прокомментировал Карасин.
На данный момент, по словам сенатора, переговоры продолжаются. Вместе с Карасиным РФ представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа. Накануне сообщалось о прилете российской делегации в Саудовскую Аравию. Первые российско-американские переговоры состоялись 18 февраля.

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#сша
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