Карасин: переговоры России и США в Саудовской Аравии завершаются

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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде Саудовской Аравии завершаются. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Григория Карасина.
«Мы завершаем переговоры», — прокомментировал сенатор.Позже от источника РИА Новости стало известно, что делегации двух государств согласовывают текст общего заявления по итогам встречи. Несколько часов назад Григорий Карасин заявлял об обсуждении делегациями стран серьезных проблем. Заявленной темой переговоров была черноморская зерновая инициатива.
Первая встреча России и США состоялась в Эр-Рияде 18 февраля. Главный дипломат РФ Сергей Лавров говорил, что стороны лучше слышат друг друга.
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Никита Кротов