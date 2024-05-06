МИД Италии заявил, что Рим не поставляет Украине оружие для ударов по России

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Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страна не поставляет украинской армии вооружение для обстрела территорий России.
Так он прокомментировал заявления британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о поставках Киеву ракет Storm Shadow, которыми ВСУ якобы имеют право ударять по российским объектам.
Таяни подчеркнул, что целью Италии является поставка ненаступательного вооружения, которое необходимо Украине для защиты, но исключительно на своей территории, а не на территории России.
Ранее в МИД России заявили, что предстоящие российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать с учётом недавних воинственных заявлений стран НАТО.
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Таяни подчеркнул, что целью Италии является поставка ненаступательного вооружения, которое необходимо Украине для защиты, но исключительно на своей территории, а не на территории России.
Ранее в МИД России заявили, что предстоящие российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать с учётом недавних воинственных заявлений стран НАТО.
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Анастасия Чинкова