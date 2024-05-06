Радио1
Главная / Новости / Политика/ МИД Италии заявил, что Рим не поставляет Украине оружие для ударов по России

МИД Италии заявил, что Рим не поставляет Украине оружие для ударов по России

06 мая 2024, 18:50
Фото: iStock/okfoto

Фото: iStock/okfoto

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страна не поставляет украинской армии вооружение для обстрела территорий России.
Так он прокомментировал заявления британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о поставках Киеву ракет Storm Shadow, которыми ВСУ якобы имеют право ударять по российским объектам.

Таяни подчеркнул, что целью Италии является поставка ненаступательного вооружения, которое необходимо Украине для защиты, но исключительно на своей территории, а не на территории России.



Ранее в МИД России заявили, что предстоящие российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать с учётом недавних воинственных заявлений стран НАТО.

Читайте также:

МИД РФ: учения России с ядерным оружием призваны остудить «горячие головы»

В Италии назвали «красные линии» НАТО для вмешательства в конфликт на Украине

Великобритания разрешила Киеву наносить удары по России своим оружием
#италия
#украина
#россия
#поставки
#вооружение
Си Цзиньпин напомнил, что Китай не создавал украинский кризис
Си Цзиньпин: КНР не создавала украинский кризис и не является его стороной
06 мая 2024, 19:46

Фото: сайт Кремля

Китай не причастен к созданию украинского кризиса и не является его стороной. Наоборот, всё это время Пекин работал над содействием мирным переговорам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время трёхсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Он также подчеркнул, что объективная и справедливая позиция Китая получила мировое признание, поэтому страна готова сотрудничать со странами, одобрившими мнение китайских властей.

Напомним, что китайский председатель Си Цзиньпин прибыл во Францию 5 мая вместо со своей супругой Пэн Лиюань. Это первая за пять лет поездка политика в эту страну. Турне продлится с 5 по 10 мая. Си Цзиньпин также посетит Сербию и Венгрию.

Читайте также:

Стала известна дата визита Путина в Китай

В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений

Стало известно, чем закончился визит Энтони Блинкена в Китай
#китай
#си цзиньпин
#украина
#кризис
#франция
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон
06 мая 2024, 19:45

Фото: сайт Кремля

Франция не находится в состоянии войны с Россией или русским народом. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе своего выступления на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже. Трансляция мероприятия велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Он также отметил, что у государства нет стремления сменить в Москве политический режим.

Прежде МИД Франции опроверг информацию о том, что французские солдаты из Иностранного легиона принимают участие в военных действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заверили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, однако свои войска на территорию страны не отправляет.

Читайте также:

Макрон говорит об отправке войск на Украину ради своего эго — Ле Пен

Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином олимпийское перемирие «во всех конфликтах»

Reuters: Макрон подготовил для Си Цзиньпина «сентиментальный план» давления
#франция
#мид
#страны
#режим
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия начнёт производить ракетные системы средней и меньшей дальности
Россия начнёт производить РСМД в ответ на действия США
06 мая 2024, 19:35

Фото: сайт Минобороны РФ

Россия, в ответ на недружественные шаги Соединённых Штатов, приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности. Об этом сообщили в МИД РФ.
Подчёркивается, что производство таких систем будет осуществляться с учётом проведённых ранее научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также накопленных российским военно-промышленным комплексом наработок. При такой работе процесс не будет длительным.

В ведомстве добавили, что США с целью нарастить многоплановые угрозы России решили раместить в различных регионах наземные комплексы с такими ракетами, которые ранее по Договору о РСМД были запрещены. Это соглашение было целенаправленно разрушено Вашингтоном, который сразу же приступил к разработке и испытаниям этого оружия.

Сейчас эти ракетные комплексы активно ввозятся в Европу и Азиатско-Тихоокенаский регион якобы для применения во время учений. Но всё это указывает на то, что оружие активно тестируют для дальнейшего использования.

Читайте также:

Россия доказала уязвимость ракет, переданных США Украине

Макрон заявил об опасности для Европы из-за мощности и дальности ракет РФ

В ФРГ предложили передать Украине ракеты Taurus тайно
#россия
#производство
#ракета
#сша
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны детали нового пакета антироссийских санкций
Bloomberg: Евросоюз может запретить использование СПФС ЦБ РФ и импорт гелия
06 мая 2024, 19:14

Фото: iStock/Mihrzn

Евросоюз в рамках очередного пакета антироссийских санкций может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, под ограничения может попасть импорт российского гелия, также ожидается усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и иные редкоземельных компонентов.

Также ожидается, что в новый пакет санкций войдут несколько десятков физических и юридических лиц. А в список экспортных ограничений попадут свыше десятка компаний из третьих стран мира, включая Китай, Турцию и ОАЭ.

Новые антироссийские ограничения могут включать запрет доступа к портам для 11 судов, которые якобы содействуют действиям России на Украине. Также Евросоюз предлагает ввести запрет на деятельность транспортных компаний, хотя бы 25% которых принадлежит капиталу России.

Читайте также:

Госдеп назвал цель введения санкций против России

США сняли санкции с дочернего предприятия Сбербанка

Boeing столкнулась с трудностями в производстве из-за санкций против РФ – WSJ
#санкции
#россия
#ограничения
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГД внесли проект о лишении приобретенного гражданства за нарушение присяги
06 мая 2024, 18:57

Фото: iStock/Oleg Elkov

КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина Российской Федерации. Об этом сообщается в думской электронной базе.

Отмечается, что проект не будет распространяться на тех, кто приобрел гражданство РФ и постоянно проживает в новых субъектах России.

Представители компартии Сергей Обухов и Михаил Матвеев предложили прекращать гражданство РФ не по рождению в случае нарушения его приобретателями присяги.

Новые граждане России, давая клятву, обещают соблюдать Конституцию и законы страны. Они обязуются сохранять верность РФ.

Речь идет о тех уроженцах иностранных государств, которые после присяги не исполняют обязанности гражданина. Они нарушают законы. И уклоняются от воинской службы.

Ранее сообщалось, что проект закона об упрощенной процедуре передачи конфискованного оружия в зону СВО будет внесен в Госдуму. Об этом рассказал председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении режима высылки мигрантов из РФ

В Госдуму внесли законопроект о досрочном увольнении многодетных мобилизованных

В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
#гражданство
#права
#проект
#законопроект
#нарушения
#законы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ: НАТО ведёт к открытому вооружённому столкновению с Россией
06 мая 2024, 18:51

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и иных войск НАТО поражают своей безответственностью и бездумностью, заявили в МИД России.
Также в российском внешнеполитическом ведомстве указали на сообщения СМИ о том, что часть наёмников французского Иностранного легиона уже находятся на территории Украины. Такой расклад событий нельзя воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить к прямой вооружённый конфликт с Россией, что стало бы столкновением двух ядерных держав.

Кроме того, российская сторона зафиксировала шаги со стороны Франции, включая военные учения, которые, вероятно, направлена на подкрепление заявлений Макрона демонстрацией имеющихся у Франции ядерных возможностей.

Читайте также:

Макрон говорит об отправке войск на Украину ради своего эго — Ле Пен

Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Макрон назвал ядерное оружие гарантией построения отношений с Москвой
#нато
#россия
#франция
#конфликт
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции, со стороны России — Песков
Песков: заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции
06 мая 2024, 18:19

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Заявления западных политиков о готовности отправить на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной российской реакции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков отметил, что проведение ядерных учений России напрямую связано с угрожающими заявлениями западных политиков. Он уточнил, что речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне, а также главе МИД Великобритании Кэмероне. Также к ним присоединились некоторые американские сенаторы, поддерживающие идеи направить военных на Украину для участия в боевых действиях против армии России.

«Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требуют очень ответственной, стремительной, эффективной реакции с нашей стороны, что и происходит», — заявил Песков.

Ранее в МИД РФ заявили, что российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать с учётом недавних воинственных заявлений стран НАТО.

Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что при любом появлении наземных ракет средней и меньшей дальности производства США западным представителям следует помнить о том, что у России есть полное право ответить на это зеркальными мерами.

Читайте также:

Путин поручил провести учения с ядерным оружием в ответ на угрозы Запада

Россия вынесла Британии устрашающее предупреждение

Ракетные учения связаны с заявлениями Запада об Украине, заявил Песков
#сша
#учения
#мид
#мид рф
#право
#нато
#путин
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Италия назначила нового посла в России
Италия назначила Чечилию Пиччони новым послом в России
06 мая 2024, 18:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Италия назначила Чечилию Пиччони новым послом страны в России. Об этом сообщил глава итальянского МИД и вице-премьер Антонио Таяни на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.
Он подчеркнул, что Пиччони, которая была назначена послом решением Совета министров, в настоящее время ещё не получила агреман. Как только российская сторона согласится с назначением политика, она приступит к исполнению своих обязанностей.

Таяни добавил, что сейчас в России есть поверенный в делах. Однако он не примет участие в инаугурации президента Владимира Путина, отметил вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также он заявил, что иные представители страны также не будут участвовать в церемонии назначения Путина президентом России.

Отметим, что после своего назначения Чечилия Пиччони станет первой женщиной на посту посла Италии в России.

Читайте также:

Италия выступила против отправки военных НАТО на Украину

Украина и Италия подписали на 10 лет соглашение о безопасности

В Италии назвали «красные линии» НАТО для вмешательства в конфликт на Украине
#италия
#россия
#мид
#посол
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД: Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
06 мая 2024, 18:15

Фото: iStock/vlad_karavaev

В МИД РФ сообщили, что Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия. Заявление опубликовано на сайте министерства.
В ведомстве отметили, что самолёты данного типа долгое время составляли основу авиапарка, который используется в так называемых «совместных ядерных миссиях» Североатлантического альянса. Отмечается, что российская сторона не может игнорировать факт того, что истребители F-16, которые скоро появятся на украинском театре военных действий, относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного.

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна может отправить свои истребители F-16 в Украину к концу текущего года. Уточняется, что это необходимо для укрепления обороноспособности Киева.

Читайте также:

Ракетные учения связаны с заявлениями Запада об Украине, заявил Песков

В Париже утверждают, что не отправляли Иностранный легион на Украину

На Украине сравнили удар российской авиабомбы ФАБ-1500 с землетрясением
#учения
#министр
#удар
#истребители
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф