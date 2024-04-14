Иран назвал условие для ударов по военным базам США

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Военные базы США станут законной целью иранской армии в том случае, если Вашингтон поможет Израилю в нанесении ответного удара. Такое предупреждение озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, приводит его слова агентство IRNA.
Офицер заявил, что Иран передал свое предупреждение США через посольство Швейцарии.
Ранее сообщалось, что генштаб Ирана заявил о завершении военной операции против Израиля, назвав ее результаты успешными. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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«Мы передали Америке сообщение через посольство Швейцарии о том, что американские базы станут военной целью, если они будут использоваться в ходе будущих агрессивных действий сионистского режима», — заявил Багери.
Ранее сообщалось, что генштаб Ирана заявил о завершении военной операции против Израиля, назвав ее результаты успешными. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова