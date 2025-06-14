ЦАХАЛ сообщила о ликвидации ключевых иранских ядерщиков и экспертов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации девяти ключевых учёных-ядерщиков и экспертов в Иране. Все они занимались развитием ядерной программы страны, сообщается на сайте вооружённых сил.
Отмечается, что военно-воздушные силы Израиля в начале операции «Восходящей лев» ликвидировали девять ведущих экспертов и учёных, продвигавших программу ядерного оружия Ирана. Точечные удары по местам их пребывания были произведены по собранным разведывательным данным.
Пресс-служба ЦАХАЛ утверждает, что все ликвидированные учёные и эксперты являлись важными центрами знаний в ядерном проекте Ирана и обладали многолетним опытом в разработке ядерного оружия.
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