ЦАХАЛ сообщила о ликвидации ключевых иранских ядерщиков и экспертов

ЦАХАЛ ликвидировала девять ключевых учёных-ядерщиков и экспертов в Иране
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации девяти ключевых учёных-ядерщиков и экспертов в Иране. Все они занимались развитием ядерной программы страны, сообщается на сайте вооружённых сил.



Отмечается, что военно-воздушные силы Израиля в начале операции «Восходящей лев» ликвидировали девять ведущих экспертов и учёных, продвигавших программу ядерного оружия Ирана. Точечные удары по местам их пребывания были произведены по собранным разведывательным данным.

Пресс-служба ЦАХАЛ утверждает, что все ликвидированные учёные и эксперты являлись важными центрами знаний в ядерном проекте Ирана и обладали многолетним опытом в разработке ядерного оружия.

Анастасия Чинкова

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