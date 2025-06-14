ЦАХАЛ сообщила о ликвидации ключевых иранских ядерщиков и экспертов

14 июня 2025, 13:14

ЦАХАЛ ликвидировала девять ключевых учёных-ядерщиков и экспертов в Иране

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации девяти ключевых учёных-ядерщиков и экспертов в Иране. Все они занимались развитием ядерной программы страны, сообщается на сайте вооружённых сил.