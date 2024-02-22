МИД Канады вызвал российского посла из-за смерти Навального*

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Министерство иностранных дел Канады вызвало посла России Олега Степанова в связи со смертью в заключении Алексея Навального*. Посол поделился этой информацией с ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что смерть любого человека – это трагедия, но смерть российского гражданина будет расследована российскими властями. Ранее ЕС призвал провести международное расследование смерти Навального.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Александр Климов