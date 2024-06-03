МИД Казахстана: Идея интервью Зеленского азиатским СМИ является сомнительной

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Идея интервью украинского президента Владимира Зеленского представителям средств массовой информации Центральной Азии представляется весьма сомнительной. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
В этом интервью Зеленский завил о некой «угрозе» со стороны России странам региона. Спикер казахстанского МИД, выступая на брифинге, подчеркнул, что украинская сторона самостоятельно организовала эту встречу и пригласила на неё представителей нескольких частных СМИ из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
Дипломат также отметил, что по линии МИД Казахстана никакой информации об интервью не проходило. Идея его проведения видится довольно сомнительной и само интервью получилось скорее эмоциональным, чем рациональным, сказал Смадияров. В заключение он указал, что значительно проще было обратиться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ.
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Александр Бойцов