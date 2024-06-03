Зеленский может пропустить саммит G7

Украинский лидер Владимир Зеленский, возможно, не сможет лично принять участие в саммите G7 в Италии, об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада».
«Я, к сожалению, не могу подтвердить или опровергнуть, что Зеленский именно физически примет участие в саммите G7, но в любом случае или онлайн, или физически участие будет, это безусловно», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Никифоров.
Ранее стало известно, что Зеленский обратился к своему филиппинскому коллеге Филиппину Фердинанда Маркосу с просьбой отправить на Украину психотерапевтов. По словам Зеленского, боевикам Вооружённых сил Украины необходима психологическая помощь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева