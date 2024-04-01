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МИД Казахстана сделал предупреждение своим гражданам, находящимся в России

01 апреля 2024, 16:53
Фото: iStock/freedarst

Фото: iStock/freedarst

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сделал предупреждение гражданам страны, в настоящее время находящимся на территории России.
Граждане Казахстана обязаны иметь при себе все документы, находясь в России, чтобы в случае требования предоставить их сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе брифинга Смадияров отметил, что любое государство усиливает меры по обеспечению собственной безопасности, если на его территории происходит масштабное преступление. В случае с Россией это террористический акт в «Крокус Сити Холле».


Отмечается, что граждане Казахстана пока не обращались в посольство страны в России с какими-либо жалобами.

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#мид
#казахстан
#россия
#жители
#государство
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Власти Бразилии работают над возможностью визита Путина на саммит G20
01 апреля 2024, 17:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Бразилии делают всё возможное для осуществления визита президента России Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo.
Отмечается, что решение о приглашении российского лидера принято без учёта ордера на арест Путина, который был выдан Международным уголовным судом.

Бразильские власти направили в ООН документы, в которых отмечается необходимость иммунитета для глав государств. Он нужен для содействия в урегулировании международных споров.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что при принятии решения о приглашении лидеров государств на саммит важно уважать позиции всех участников, даже если некоторые с ними не согласны.

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#россия
#саммит
#g20
#владимир путин
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В Кремле пообещали оценить кризис легитимности Зеленского
Песков: Россия оценит кризис легитимности Зеленского
01 апреля 2024, 15:13

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал дать оценку кризису легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.
Полномочия действующего президента Украины истекают 20 мая. Российская сторона будет анализировать данную ситуацию, чтобы заявить о своей позиции, подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля призвал не торопиться с выводами о легитимности Зеленского.

Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Однако указом Зеленского они были отменены из-за действующего в стране военного положения. При этом его полномочия стекают 20 мая и уже начиная со следующего дня президентство Зеленского станет не легитимным.

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#владимир зеленский
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#политика
#дмитрий песков
#кремль
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Названа причина приезда Путина в Кремль поздно вечером в воскресенье
Песков: Путин часто приезжает в Кремль в воскресенье, чтобы не мешать водителям
01 апреля 2024, 15:09

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин приехал в Кремль поздно вечером в воскресенье, чтобы не создавать на дорогах пробок. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что глава государства не хочет создавать неудобств автомобилистам. Песков пояснил, что Путин поступает так, когда работает из Кремля — в дни «кремлевского графика».

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал появившуюся накануне в социальных сетях информацию о том, что Путин приехал в Кремль около 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу РФ оказать помощь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников.

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#дорога
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США пытаются убедить мир в ответственности ИГИЛ* за теракт в «Крокусе»
СВР: США пытаются убедить мир в ответственности ИГИЛ* за теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 14:45

Фото: iStock/rarrarorro

Ведомства США пытаются убедить своих союзников в ответственности ИГИЛ* за теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают в Службе внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что американские структуры доводят до своих партнёров сведения о том, что теракт в России устроили представители афганского филиала ИГИЛ* «Вилаят Хорасан».

Чтобы подкрепить эту версию США заполняют информационное поле информацией о том, что Россия якобы уже давно находится под прицелом террористической группировки за войну в Чечне, поддержку Башара Асада в Сирии и налаживание связей с движением талибов.

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*запрещённая в России террористическая организация
#сша
#теракт
#крокус сити холл
#россия
#мир
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СВР: власти США пытаются снять с Украины ответственность за теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 14:36

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госдепартаменту США и американским спецслужбам поставили задачу снять подозрения о причастности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что эта же задача поставлена перед СМИ и неправительственными организациями.

Также в российской Службе отметили, что администрация президента США Джо Байдена активизировалась в работе над формированием ложной картины теракта. Власти пытаются всеми способами «выгораживать» действительно причастных к трагедии. При этом, по данным СВР, Вашингтон начал заниматься этим практически сразу после теракта.

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#сша
#украина
#теракт
#крокус сити холл
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Reuters: Иран предупреждал Россию об угрозе перед терактом в «Крокусе»
01 апреля 2024, 13:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Ирана предупреждали Россию об угрозе теракта перед трагедией в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает агентство Reuters.
При этом в предоставленных данных не хватало подробностей о времени теракта и о его главной цели.

Отмечается, что Иран получил данные о готовящемся нападении от подозреваемых в нападении на город Керман.

Ранее издание The New York Times сообщило, что американские спецслужбы не предоставили России всей имеющейся у них информации о готовящемся теракте в концертном зале в Красногорске. Это было связано с опасениями раскрыть свои источники информации. При этом в США заявили, что сообщили обо всём, что им было известно о данном инциденте.

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#иран
#россия
#теракт
#крокус сити холл
#предупреждение
#политика
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«Забился в истерике»: как глава СБУ Малюк отреагировал на требование РФ о своем аресте
Мирошник: глава СБУ Малюк забился в истерике из-за сигнала российской стороны
01 апреля 2024, 13:54

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк забился в истерике от требования России арестовать его. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Вчера этот персонаж, ареста которого мы требуем, бандитского вида товарищ Малюк, который возглавляет сейчас СБУ, он тут же разразился такой гневной речью, патриотической с точки зрения Украины, наполненной, но мы получили главный сигнал — он сигнал получил. Он забился в истерике», — заявил Мирошник.

По его словам, Малюк осознаёт последствия того, как этот механизм должен действовать. Отсчёт времени уже начался, уточнил Мирошник и отметил, что запущена процедура признания его и глав других украинских структур террористами.

Если же Украина не предпримет необходимые меры, то к делу должны будут привлечь структуры ООН, в частности Международный суд ООН, уточнил Мирошник и добавил, что процедура это не быстрая.

Напомним, 31 марта Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка, который признал организацию Киевом подрыва Крымского моста.

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Талибы* приглашены на форум «Россия — Исламский мир» в Казани
МИД РФ: Талибов* пригласили к участию в форуме «Россия — Исламский мир» в Казани
01 апреля 2024, 13:54

Фото: Istock/Ilya Burov

Делегация находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан»* приглашена к участию в форуме «Россия — Исламский мир» в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
«Да, планирует (принять участие — ред.), они приглашены», — сказал специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, сотрудничество РФ с правительством талибов* по антитеррору «ведется на регулярной основе».

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится в Казани 14-19 мая.

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Путин поручил оказать помощь «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА

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*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России
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#сотрудничество
#мид
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Путин поручил оказать помощь «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА
01 апреля 2024, 12:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу РФ оказать помощь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Речь идёт о помощи в развитии производства систем обнаружения и подавления дронов, учитывая необходимость повышения количества используемых при конструировании отечественных электронных компонентов.

Ответственным за выполнение поручения главы государства назначен министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который должен предоставить доклад до 27 апреля.

Накануне стало известно, что в России впервые наградили оператора беспилотника званием «Герой Российской Федерации» и медалью «Золотая звезда».

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