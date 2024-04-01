МИД Казахстана сделал предупреждение своим гражданам, находящимся в России

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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сделал предупреждение гражданам страны, в настоящее время находящимся на территории России.
Граждане Казахстана обязаны иметь при себе все документы, находясь в России, чтобы в случае требования предоставить их сотрудникам правоохранительных органов.
В ходе брифинга Смадияров отметил, что любое государство усиливает меры по обеспечению собственной безопасности, если на его территории происходит масштабное преступление. В случае с Россией это террористический акт в «Крокус Сити Холле».
Отмечается, что граждане Казахстана пока не обращались в посольство страны в России с какими-либо жалобами.
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В ходе брифинга Смадияров отметил, что любое государство усиливает меры по обеспечению собственной безопасности, если на его территории происходит масштабное преступление. В случае с Россией это террористический акт в «Крокус Сити Холле».
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Анастасия Чинкова