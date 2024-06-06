МИД Киргизии: дело таксиста, высадившего участников СВО в Москве, прекратили

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Уголовное дело в отношении таксиста, который отказался везти участников специальной военной операции в Москве, прекращено. Об этом сообщили в МИД Киргизии.
«В результате в связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено», — заявили в ведомстве.
3 июня стало известно, что в Москве таксист Аипбек Латипов высадил участников СВО на МКАД. Водитель пояснил, что пассажиры были пьяны и выбрали конечный пункт поездки, находившийся в 100 километрах от начальной точки. В Москве следователи возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Ранее сообщалось, что Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram. Отмечается, что валюта получила название Telegram Stars. С помощью неё можно оплачивать цифровые товары и услуги в мини-приложениях. В частности, можно покупать электронные книги, онлайн-курсы и предметы в играх. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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