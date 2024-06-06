Люди посыпались из окон: Появились шокирующие подробности о ДТП с трамваями в Кемерово

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Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове произошла смертельная авария. Один из трамваев, двигаясь со спуска, потерял управление. Во время движения из него выпали люди под колеса машин. Спустя некоторое время трамвай столкнулся с другим вагоном. В результате ДТП один человек погиб и более 100 пострадало.
Что произошло и кто понесет ответственность рассказывает редакция «Радио 1».
Авария в Кемерово: что произошло
Авария в Кемерово произошла 6 июня около 08:00 местного времени. Вагон на большой скорости стал спускаться по участку Логового шоссе, ведущему к мосту. При движении трамвай сильно раскачивало. У него открылись двери, из них на проезжую часть выпали люди. Продолжая движение на скорости, вагон поднялся на Кузнецкий мост через реку Томь. Там он догнал другой трамвай попутного движения и столкнулся с ним. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов.
Кто управлял трамваем
За рулём трамвая, который влетел во впереди идущий, была 23-летняя Александра Мариева. Она работала машинистом меньше года — около 8 месяцев. Однако никаких нареканий к ее работе у руководства не возникало. Три года назад она закончила местный горнотехнический техникум. После ДТП врачи диагностировали у девушки открытый перелом ноги. Она находится в реанимации.
Реакция властей
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что авария с трамваями в Кемерово безусловно является страшной.
Президент России Владимир Путин получил доклад о ДТП с трамваями в Кемерове, в котором погиб один пассажир и пострадали более 100 человек.
Мэр Кемерово после аварии заявил, что трамваи в Кемерово изношены на 80–90%, возраст устаревших машин составляет до 40 лет.
Очевидцы о столкновении трамваев в Кемерово
По данным РБК, сначала трамвай резко набрал скорость, а затем у него отказали тормоза.
Повреждения, которые получили столкнувшиеся трамваи, оказались столь масштабными, что пассажирам пришлось выбираться из транспорта через окна — двери оказались сломаны. Уцелевшие пассажиры помогали тем, кто получил травмы.
Число пострадавших
По последней информации в результате столкновения двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово пострадало 108 человек, 60 из которых уже отпущены домой медиками. Один пассажир погиб.
Возбуждено уголовное дело
Юрист разъяснил, кто понесет наказание
Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, кого привлекут к уголовной ответственности.
По словам юриста, если после проведения экспертизы нарушений найдено не будет, то ответственность будет нести водитель.
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Авария в Кемерово: что произошло
Авария в Кемерово произошла 6 июня около 08:00 местного времени. Вагон на большой скорости стал спускаться по участку Логового шоссе, ведущему к мосту. При движении трамвай сильно раскачивало. У него открылись двери, из них на проезжую часть выпали люди. Продолжая движение на скорости, вагон поднялся на Кузнецкий мост через реку Томь. Там он догнал другой трамвай попутного движения и столкнулся с ним. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов.
Кто управлял трамваем
За рулём трамвая, который влетел во впереди идущий, была 23-летняя Александра Мариева. Она работала машинистом меньше года — около 8 месяцев. Однако никаких нареканий к ее работе у руководства не возникало. Три года назад она закончила местный горнотехнический техникум. После ДТП врачи диагностировали у девушки открытый перелом ноги. Она находится в реанимации.
Реакция властей
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что авария с трамваями в Кемерово безусловно является страшной.
«Это, безусловно, страшная авария, и, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии», – сказал пресс-секретарь российского лидера.
Президент России Владимир Путин получил доклад о ДТП с трамваями в Кемерове, в котором погиб один пассажир и пострадали более 100 человек.
«Разумеется, в [рамках] всего потока информации президенту докладывается. Что касается особых поручений: в них нет необходимости, региональная власть принимает все меры, все службы знают свою работу в таких ситуациях и все работают», — передает слова Пескова «РИА Новости».
Песков: авария в Кемерово является страшной
Мэр Кемерово после аварии заявил, что трамваи в Кемерово изношены на 80–90%, возраст устаревших машин составляет до 40 лет.
«Источник финансирования определяется, есть федеральные программы в которые мы заявляемся. Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру», — добавил он.
Очевидцы о столкновении трамваев в Кемерово
По данным РБК, сначала трамвай резко набрал скорость, а затем у него отказали тормоза.
«На первом повороте резком люди сзади закричали, потом вроде улыбались из-за неловкости, когда трамвай выровнялся. И тут следующий поворот, уже немного началась паника. Секунда — и сзади уже нет окна», — рассказала пассажирка журналистам.Местные жители рассказали, что в салоне оторвались кресла и поручни. Люди попадали друг на друга.
«Упали все, кто стоял. Два человека выпали на повороте из окна после столкновения, сам не пострадал. Водителя достали быстро, хорошо, что живая осталась», — отметил другой пассажир.
Повреждения, которые получили столкнувшиеся трамваи, оказались столь масштабными, что пассажирам пришлось выбираться из транспорта через окна — двери оказались сломаны. Уцелевшие пассажиры помогали тем, кто получил травмы.
Число пострадавших
По последней информации в результате столкновения двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово пострадало 108 человек, 60 из которых уже отпущены домой медиками. Один пассажир погиб.
Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово
Возбуждено уголовное дело
По данному факту в следственном управлении СК России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование дела.
Юрист разъяснил, кто понесет наказание
Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, кого привлекут к уголовной ответственности.
«В рамках уголовного дела будет назначена техническая экспертиза по установлению исправности всех частей трамвая. Если будет установлено, что ДТП произошло по причине неисправности, тогда будут привлекать к уголовной ответственности руководителя подразделения, который отвечает за проверку технического состояния трамвая и выпуск его на линию в этот момент. Перед выпуском на линию общественный транспорт проверяется. Есть ответственное должностное лицо, которое отвечает за его техническое состояние. Этот человек и будет нести уголовную ответственность», — пояснил Александр Львович.
По словам юриста, если после проведения экспертизы нарушений найдено не будет, то ответственность будет нести водитель.
«Потому что он не учел все ситуации, которые могли возникнуть на дороге и совершил по этой причине ДТП», — заключил он.
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Дарья Осипова