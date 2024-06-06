Виновных в убийствах двоих депутатов парламента ЛНР нашли, заявил Пасечник

Фото: сайт Кремля
Убийц депутатов парламента ЛНР Филипоненко и Попова нашли. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.
«К большему сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — рассказал он.
Террористический акт, в результате которого погиб депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филипоненко, был совершен 8 ноября. Смерть политика наступила в результате взрыва в его автомобиле, который был припаркован возле дома в Луганске. Затем, 6 декабря, произошел подрыв машины другого луганского депутата — Олега Попова. Политик погиб на месте от полученных ран.
Впоследствии украинский телеканал «Общественное» сообщал, что служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью».
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что страны Запада услышали сигнал президента РФ Владимира Путина об ответе Москвы на поставки вооружений Украине для ударов по территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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