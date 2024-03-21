МИД Китая отреагировал на слова Данилова о спецпредставителе

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Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время его недавнего визита на Украину провел хорошие контакты с украинскими официальными лицами, Киев ценит его посреднические усилия, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Отметим, что ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что «какой-то» спецпредставитель КНР не может принимать решение, когда Киеву начинать переговоры с Москвой. При этом Данилов сделал вид, что не помнит, «как там его (Ли Хуэя - ред.) фамилия», и специально произнес имя дипломата так, что получилось нецензурное слово. Уточняется, что имя Li Hui произносится как «Ли Хуэй», Данилов же, упоминая о спецпредставителе КНР, букву «э» не сказал.
Участники брифинга попросили прокомментировать ситуацию с неправильным произношением именем Ли Хуэя, официальный представитель МИД КНР отметил, что ничего не слышал об этом инциденте.
Что касается украинского кризиса, добавил дипломат, Китай не перестанет быть на ответственных местах и содействовать переговорам.
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Участники брифинга попросили прокомментировать ситуацию с неправильным произношением именем Ли Хуэя, официальный представитель МИД КНР отметил, что ничего не слышал об этом инциденте.
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Дана Игумнова