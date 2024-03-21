МИД Латвии: Страны НАТО готовятся перейти «на военные рельсы»

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Страны Североатлантического альянса готовятся перейти «на военные рельсы». Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
В ходе интервью министр сообщил, что страны НАТО нарастили инвестиции в оборонную сферу.
В четверг, 14 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о безопасности Североатлантического альянса и рассказал, что в 2024 году в оборону НАТО инвестирует 470 миллиардов долларов. Он охарактеризовал рост военных расходов в 2023 как «беспрецедентные».
Ранее на сайте Министерства ВС Франции опубликовали перечень военной помощи, предоставленной Украине за два года. В него вошли дальнобойные ракеты, системы противовоздушной обороны, средства связи, различное вооружение и беспилотные летательные аппараты.
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В четверг, 14 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о безопасности Североатлантического альянса и рассказал, что в 2024 году в оборону НАТО инвестирует 470 миллиардов долларов. Он охарактеризовал рост военных расходов в 2023 как «беспрецедентные».
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Мария Федоровцева