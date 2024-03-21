ЦИК официально объявил итоги выборов президента Российской Федерации

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала официальные результаты голосования на выборах президента Российской Федерации, прошедших в стране с 15 по 17 марта. С большим отрывом победил Владимир Путин.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что после инцидентов с попытками порчи избирательных урн в ЦИК стали звонить люди, которые говорили, что собирались игнорировать выборы, но теперь обязательно пойдут на избирательные участки. Таким образом, попытки «зеленщиков» сорвать выборы привели к обратному результату — они активизировали общественное самосознание россиян, заявила председатель Центризбиркома.
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