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ЦИК официально объявил итоги выборов президента Российской Федерации

ЦИК: Путин победил на выборах президента России, набрав 87,28% голосов
21 марта 2024, 12:16
Фото: istockphoto/nemchinowa

Фото: istockphoto/nemchinowa

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала официальные результаты голосования на выборах президента Российской Федерации, прошедших в стране с 15 по 17 марта. С большим отрывом победил Владимир Путин.

Действующий глава государства, баллотировавшийся на выборах в качестве самовыдвиженца, набрал 87,28% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Николай Харитонов. За него проголосовали 4,31% россиян. На третьем месте расположился представитель партии «Новые люди» Вячеслав Даванков (3,85%). У лидера думской фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонида Слуцкого 3,20% голосов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что после инцидентов с попытками порчи избирательных урн в ЦИК стали звонить люди, которые говорили, что собирались игнорировать выборы, но теперь обязательно пойдут на избирательные участки. Таким образом, попытки «зеленщиков» сорвать выборы привели к обратному результату — они активизировали общественное самосознание россиян, заявила председатель Центризбиркома.

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DM: В британском Минобороны заявили о падении престижа страны из-за недостатка помощи Киеву
Минобороны Британии: Репутация страны падает из-за недостатка помощи Украине
21 марта 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В министерстве обороны Великобритании заявили, что международная репутация страны падает. Причина заключается в недостаточной поддержке киевского режима в ходе конфликта на Украине.
Об этом сообщают обозреватели британского издания Daily Mail. Авторы материала указывают, что европейские союзники отдаляются от Британии после того, как она не смогла предоставить Украине достаточную политическую поддержку и военную помощь. Киев в качестве более близких и надёжных партнёров рассматривает теперь Германию, Францию и скандинавские страны, говорится в публикации.

Также в в публикации сказано, что один из чинов министерства обороны подчеркнул, что в настоящий момент украинцы разочарованы позицией Лондона. Немецкие власти также указывали, что Великобритании следует прилагать больше усилий для поддержки Украины.

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США не смогли установить лазерное оружие на самолёт
21 марта 2024, 10:44

Фото: iStock/nitimongkolchai

В Командовании специальных операций ВВС США сообщили, что прототип лазерной системы Airborne High Energy Laser больше не будут тестировать на AC-130J по причине некорректной работы самолета при установке лазерного оружия. Об этом пишет The War Zone.
Ранее сообщалось об успешных испытаниях лазерной системы в Великобритании. Там на разработку лазерной технологии ушли десятилетия и сейчас она готова к использованию. Попытка США создать аналогичное оружие пока провалилась. Установка лазерных пушек на самолет AC-130J Ghostrider дала отрицательный результат.

Технологии быстро развиваются, лазерные установки уже не кажутся чем-то фантастическим. Британские специалисты смогли объединить лучи света в один энергетический поток, повысив мощность лазеров примерно втрое. Это позволило создавать компактные установки, которые можно монтировать на корабли, самолеты и почую технику.

В марте в Великобритании протестировали систему Dragonfire на ракетном полигоне на Гебридских островах. Это оружие способно поражать «любую видимую цель». Министр обороны Великобритании заявил: это «коренным образом изменит боевое пространство».

Перед массовым применением лазерного оружия и установки его на военную технику странам предстоит преодолеть множество препятствий и технических проблем, провести испытания, пройти отрицательный опыт и преодолеть его.

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#сша
#великобритания
#оружие
#испытания
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МИД Латвии: Страны НАТО готовятся перейти «на военные рельсы»
21 марта 2024, 10:18

Фото: iStock/DesignRage

Страны Североатлантического альянса готовятся перейти «на военные рельсы». Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
В ходе интервью министр сообщил, что страны НАТО нарастили инвестиции в оборонную сферу.

В четверг, 14 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о безопасности Североатлантического альянса и рассказал, что в 2024 году в оборону НАТО инвестирует 470 миллиардов долларов. Он охарактеризовал рост военных расходов в 2023 как «беспрецедентные».

Ранее на сайте Министерства ВС Франции опубликовали перечень военной помощи, предоставленной Украине за два года. В него вошли дальнобойные ракеты, системы противовоздушной обороны, средства связи, различное вооружение и беспилотные летательные аппараты.

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#военные
#расходы
#мид
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Стало известно, как будет восстанавливаться армия России после СВО
WSJ: после спецоперации Россия восстановит свою армию гораздо быстрее Европы
21 марта 2024, 09:57

Фото: iStock/zim286

Россия сможет восстановить свою армию в разы быстрее европейских стран после завершения спецоперации на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Москва сможет восстановить свои вооруженные силы в течение нескольких лет после окончания СВО. НАТО тем временем истощила свои собственные запасы оружия, чтобы поддерживать Украину в боеспособном состоянии», — говорится в статье.

Таким образом, автор считает, что Европе понадобится около 20 лет для создания армии, которая бы не зависела от США. Однако для этого потребуются дополнительные расходы на оборону, а многие европейские страны наоборот сокращают его из-за слабого экономического роста и погашения долгов.

Издание привело слова генерал-лейтенанта вооруженных сил Бельгии в отставке Марка Тиса, который заявил, его стране необходимо более пяти миллиардов долларов для закупки боеприпасов. При этом такого количества хватит лишь на несколько недель в случае вторжения.

А вот научный сотрудник по вопросам европейской безопасности Королевского института объединенных вооруженных сил в Великобритании Эдвард Арнольд заявил, что Европа не представляет, как НАТО будет функционировать без американской поддержки.

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WP: Украинский конфликт вызвал новый раскол между европейскими странами
WP: Конфликт на Украине вызвал кризис в отношениях между Чехией и Словакией
21 марта 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Golden_Brown

Конфликт на Украине стал поводом для серьёзного охлаждения отношений между правительствами Чехии и Словакии. Вполне можно говорить о расколе между двумя странами.
Такое мнение высказал в своей статье обозреватель издания The Washington Post Ишан Тхарур. Он отмечает, что ранее отношения двух государств, ранее бывших одной страной, всегда были тёплыми и дружественными, но разный подход к украинскому конфликту и поддержке Киева вызвал в них настоящий кризис.

Напомним, в этом месяце Прага приостановила неформальные межправительственные консультации с Братиславой после того, как глава МИД Словакии Юрай Бранар провёл встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Словацкий премьер Роберт Фицо также обвинил своего коллегу из Чехии Петра Фиалу в способствовании затягивания конфликта на Украине.

Ишан Тхарур полагает, что возникшее напряжение между лидерами двух стран вызвано внутриполитической борьбой, так как главный оппонент Фиалы является приверженцем пророссийского курса, так же как и кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини. Аналогичные настроения отмечаются и среди населения двух стран, указал в заключение журналист.

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#чехия
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Глава МИД Латвии Кариньш стал заикаться после вопроса о депортации россиян
21 марта 2024, 08:35

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Немецкий журналист задал министру иностранных дел Латвии Кришьянису Кариньшу вопрос относительно депортации из страны россиян из-за незнания национального языка. После этого глава латвийского МИД вместо внятных слов неожиданно начал издавать нечленораздельные звуки.
Создалось впечатление, что вопрос представителя СМИ Тима Себастьяна внезапно лишил главу внешнеполитического ведомства прибалтийской страны дара речи. Видеокадры интервью, в ходе которого Кариньш запинается, заикается и произносит нечленораздельные фразы, опубликовал YouTube-канал издания Deutsche Welle*.

Когда журналист спросил у министра, почему именно русскоязычных граждан планируют депортировать из Латвии, тот вдруг растерялся и начал заикаться. Из набора неоконченных предложений отчётливо можно было разобрать только «это неправда».

Напомним, на прошлой неделе представитель управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке сообщила, что латвийские власти собираются депортировать из страны около 800 россиян. В числе прочего, причина в том, что они не сдали экзамен по латвийскому языку.

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* СМИ, выполняющее функции иноагента
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Порошенко заявил, что Украина плохо помогает ВСУ
21 марта 2024, 08:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украина уделяет очень мало внимания потребностям ВСУ. Такое заявление сделал бывший президент Украины Петр Порошенко в рамках заседания Верховной Рады.
Он обвинил парламентариев в том, что они не учитывают самые острые вопросы при работе над повесткой дня в Раде.

«Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — рассказал Порошенко депутатам.

Он также остался недоволен работой правительства Украины по строительству оборонительных линий для ВСУ. По его словам, в эксплуатацию будет введено не более 10% из них.

Кроме того, он заявил, что украинский парламент теряет свою контрольную конституционную функцию.

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ERR: Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи
21 марта 2024, 01:50

Фото: iStock/ Racide

Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщает эстонское гостелерадио ERR.
Документ был подписан более 30 лет назад и постоянно продлевался. Теперь же власти Эстонии посчитали необходимостью расторгнуть данное соглашение. Причиной она назвали отсутствие доверия к российской системе правосудия.

Таким образом, все юридические дела, подпадавшие под договор с РФ, теперь будут вестись не на основании вышеуказанного двустороннего документа, а посредством всех остальных международных соглашений. Эстонская сторона признает, что это будет значительно дороже и сложнее.

Два месяца назад аналогичный договор с Россией расторгла Латвия. Два месяца назад аналогичный договор с Россией расторгла Латвия.

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Помощник президента США Салливан тайно посетил Киев
Reuters: Помощник президента США Салливан тайно посетил Киев
21 марта 2024, 00:30

Фото: iStock/ PromesaArtStudio

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев. Об этом узнал Reuters.
На Украине, по данным агентства, он встретился с главой офиса президента страны Андреем Ермаком. По итогам встречи он выразил уверенность, что Вашингтону удастся выделить Киеву крупный пакет помощи. Конкретные сроки передачи Украине помощи он не обозначил. Администрация Соединенных Штатов рассчитывает, что ей не придется прибегать к альтернативным механизмам выделения средств на поддержку Киева, отметил Салливан.

Он убежден, что обе партии Палаты представителей Конгресса поддержат новый пакет помощи, и средства будут выделены. А то «процесс уже слишком затянулся», заключил политик.

Вашингтонская администрация уже направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России. На эти цели американские власти во главе с главой государства Джо Байденом намерена получить порядка $106 млрд.

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