МИД Китая ответил на критику Зеленского

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Китай будет продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.
Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что предложение Китая и Бразилии по Украине деконструктивно и является просто политическим заявлением. Также он задался вопросом о том, как страны собираются выдвигать мирные инициативы, не посоветовавшись с Киевом.
Комментируя данное заявление, Мао Нин подчеркнула, что Китай и Бразилия выдвинули «Консенсус из шести пунктов», цель которого – помощь в решении неотложной задачи по смягчению ситуации.
Она подчеркнула, что «Консенсус» указывает на необходимость соблюдения трёх принципов: недопущения расширения зоны боевых действий, эскалации конфликта и провокаций.
По словам Мао Нин, Китай тесно взаимодействует с Украиной по данному вопросу. В связи с этим страна собирается продолжить продвижение мирного урегулирования.
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Комментируя данное заявление, Мао Нин подчеркнула, что Китай и Бразилия выдвинули «Консенсус из шести пунктов», цель которого – помощь в решении неотложной задачи по смягчению ситуации.
Она подчеркнула, что «Консенсус» указывает на необходимость соблюдения трёх принципов: недопущения расширения зоны боевых действий, эскалации конфликта и провокаций.
По словам Мао Нин, Китай тесно взаимодействует с Украиной по данному вопросу. В связи с этим страна собирается продолжить продвижение мирного урегулирования.
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Анастасия Чинкова