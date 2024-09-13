Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ МИД Китая ответил на критику Зеленского

МИД Китая ответил на критику Зеленского

Мао Нин: Китай продолжит продвижение мирных переговоров по Украине
13 сентября 2024, 12:53
Фото: iStock/Fotonen

Фото: iStock/Fotonen

Китай будет продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.
Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что предложение Китая и Бразилии по Украине деконструктивно и является просто политическим заявлением. Также он задался вопросом о том, как страны собираются выдвигать мирные инициативы, не посоветовавшись с Киевом.

Комментируя данное заявление, Мао Нин подчеркнула, что Китай и Бразилия выдвинули «Консенсус из шести пунктов», цель которого – помощь в решении неотложной задачи по смягчению ситуации.



Она подчеркнула, что «Консенсус» указывает на необходимость соблюдения трёх принципов: недопущения расширения зоны боевых действий, эскалации конфликта и провокаций.

По словам Мао Нин, Китай тесно взаимодействует с Украиной по данному вопросу. В связи с этим страна собирается продолжить продвижение мирного урегулирования.

Читайте также:

Китай выступил за мирное решение конфликта на Украине

Зеленский пренебрежительно высказался о «мирном плане» Шольца

Лавров обозначил условие для начала переговоров по Украине
#китай
#украина
#россия
#переговоры
#владимир зеленский
#мид
Стало известно, когда США и Британия могут одобрить удары ВСУ вглубь России
Politico: США и Британия могут одобрить удары ВСУ вглубь России в конце сентября
13 сентября 2024, 13:17

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

США и Великобритания могут дать разрешение Украине наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России на неделе высокого уровня в Генассамблее ООН, которая состоится в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что британские власти не рассчитывают на какое-то официальное заявление на этих выходных.
«Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — указано в статье.
Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. В комментарии к видеофрагменту интервью российского лидера, опубликованному в соцсети Х, бизнесмен Илон Маск выразил свое беспокойство: «У меня плохое чувство по поводу этого».

Читайте также:

США могут дать зелёный свет ударам по России западными, но не американскими ракетами

НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина

Украина ждет сигнал: Байден и Стармер обсуждают судьбоносное решение
#сша
#соцсети
#владимир путин
#президент
#бизнесмен
#интервью
#свет
#чиновники
#оон
#нато
#всу
#байден
#рф
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Казахстане опасаются начала войны в 2030 году
Депутат Мажилиса Казахстана Бапи напуган риском будущей войны
13 сентября 2024, 13:11

Фото: iStock/Rainer Puster

Казахстан могут втянуть в войну в 2030 году. С таким заявлением выступил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Ермурат Бапи, слова которого приводит издание Orda.kz.
Он выступил с критикой в адрес министерства национальной экономики, которое подготовило проект бюджета на 2025-2027 годы. Он сравнил количество выделенных на развитие обороны средств с экономической ситуацией на Украине и признал расходы недостаточными.

Ранее замминистра обороны Казахстана Аскер Бейсенов сообщил о выделении из бюджета 0,68% ВВП в 2025 году на развитие обороны.

Бапи указал на то, что это слишком малая сумма, поскольку в 2030 году может состояться война, которую прогнозируют в том числе и в местном Минобороны.

Читайте также:

Польша находится в состоянии гибридной войны, заявили в Минобороны страны

В Германии назвали одно условие для начала ядерной войны в Европе

Во Франции предсказали скорый военный крах Украины
#казахстан
#война
#минобороны рф
#бюджет
#оборона
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный эксперт Коротченко предложил радикальные меры для нейтрализации угрозы от Украины
Коротченко: разрушение энергетической инфраструктуры Украины снизит угрозы
13 сентября 2024, 13:03

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Ежедневно боевики Вооруженных сил Украины осуществляют атаки на территорию Российской Федерации. В настоящее время активно обсуждается возможность снятия запрета на использование западного дальнобойного оружия ВСУ для ударов вглубь российской территории.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» заявил, что для минимизации или предотвращения этих налетов и атак необходимо разрушить всю энергетическую инфраструктуру Украины.

«Стране, которая лишена света, с дезорганизацией тыла и системой государственного и военного управления, будет затруднительно продолжать террористические атаки против Российской Федерации, когда все рухнет», — объяснил он.

Эксперт повторил, что наиболее простой, быстрый и эффективный способ снизить возможность Украины наносить удары по России с использованием западного оружия — это полная дезорганизация тыла и разрушение всей энергетической инфраструктуры страны, а также транспортной логистики.

«Именно таким образом проводила операцию НАТО против Югославии в 1999 году. Существует прецедент, который был создан нашими западными противниками, нужно следовать ему», — заключил он.

Напомним, что президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

Читайте также:

Военные ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области

Стало известно о продвижении ВС России на Донбассе

Минобороны России сообщило о поражении пункта дислокации с 10 бойцами ВСУ
#эксперт
#военные
#владимир путин
#оборона
#страны
#нато
#всу
#рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Так не делается»: в Польше раскритиковали решение Германии о закрытии границ
Бартошевский: закрытие границ Германией является недружественным жестом
13 сентября 2024, 12:39

Фото: iStock/kodda

В Польше назвали недружественным жестом неожиданное возобновление Германией пограничного контроля. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский в эфире радиостанции Zet.
В понедельник, 9 сентября, глава МВД Германии Нэнси Фезер поручила вести временные меры контроля на всех сухопутных границах, включая территорию рядом с Польшей. Причиной для этого шага является борьба с повышенным притоком мигрантов и террористической угрозой.

Бартошевский негативно отнёсся к такому решению немецких властей, назвав это шагом к ухудшению отношений с Польшей. Он посетовал, что власти Германии не предупредили соседей о готовящихся изменениях, поэтому в ответ на такое решение будет соответствующая реакция.

Политик подчеркнул, что подобные вопросы должны совместно решаться со всеми граничащими с Германией странами. В противном случае, на границах начнётся хаос.

Читайте также:

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией

Пранкеры Вован и Лексус вытянули неожиданные слова про Украину от главы МИД Польши

В Германии назвали одно условие для начала ядерной войны в Европе
#польша
#германия
#граница
#мид
#меры
#борьба
#мигранты
#терроризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-главу МИД Украины Кулебу уволили из-за того, что он «раздражал» Ермака
13 сентября 2024, 11:47

Фото: iStock/Tashka

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лишился должности, поскольку «раздражал» главу офиса президента Андрея Ермака. На это указывает издание Politico, ссылаясь на украинские источники.
На Украине уже давно назрела «перестановка кресел». Однако ситуация с отставкой Кулебы, а также увольнение председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого стали неожиданными и являются исключительными.

Как уточняет издание, Кулеба сильно раздражал Ермака, имеющего большое влияние. Он хотел иметь больше контроля над внешнеполитическим ведомством, чего не мог получить при Кулебе.

Ранее, 5 сентября, Верховная рада утвердила отставку главы МИД Дмитрия Кулебы.

Читайте также:

«Взяли в заложники»: в Раде заявили, что Кулеба не планировал покидать свой пост

Зеленский назвал настоящую причину отставки Кулебы

Рада утвердила отставку главы МИД Украины Кулебы
#украина
#мид
#дмитрий кулеба
#увольнение
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Индия сообщила об увольнении своих граждан, отправленных на СВО
NDTV: МИД Индии уведомил об увольнении 45 своих граждан из ВС РФ
13 сентября 2024, 11:40

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Министерство иностранных дел Индии сообщило об увольнении 45 граждан страны из рядов ВС РФ. Заявление ведомства передаёт телеканал NDTV.
Отмечается, что во время официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в июле 2024 года была заключена договорённость о демобилизации граждан страны из зоны СВО. Тогда президент России Владимир Путин пообщел уволить граждан Индии из российской армии и содействовать их возвращению домой.

На момент обсуждения данной темы в рядах ВС РФ числились от 35 до 50 граждан Индии. Власти страны утверждают, что их граждан обманом и обещаниями высокооплачиваемой работы завлекли в российскую армию.

В настоящее время уже уволены 45 индийцев. Ещё 50 ждут официального решения властей.

Читайте также:

Индия не будет посредником между Россией и Украиной

В Индии не знают о предложении Зеленского о переговорах

Аналитик Митрахович объяснил заинтересованность Индии в нефти РФ
#индия
#россия
#сво
#военные
#увольнение
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии исключили одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом
ITV: Стармер исключил одобрение ударов по РФ на встрече с Байденом
13 сентября 2024, 11:15

Фото: iStock/PavelRodimov

Великобритания и США не планируют давать Украине разрешение на использование западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом сообщает телеканал ITV, ссылаясь на британского премьер-министра Кира Стармера.
В пятницу Стармер встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что по итогам этой встречи стороны примут решение о возможности снятия запретов на удары по России.

Однако Стармер чётко дал понять, что не собирается снимать этот запрет. Об этом он заявил в беседе с журналистами телеканала в самолёте по пути в Вашингтон.

По его словам, решение о применении ракет Storm Shadow является тактическим, а их беседа с Байденом будет сосредоточена на стратегии.

Читайте также:

На Западе объяснили стремление США разрешить удары вглубь России

Стало известно, сколько ракет Storm Shadow осталось у Киева

НАТО восемь лет готовило Украину к конфликту с Россией, заявил боец «Киевской Руси»
#сша
#великобритания
#всу
#украина
#ракета
#удар
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сырского нет»: куда пропал главком ВСУ, почему он ненавидит украинцев и могли ли его ликвидировать ВС РФ
13 сентября 2024, 10:59

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал исчезновение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Он отметил, что отсутствие генерала в публичном пространстве вызывает серьезные опасения, особенно на фоне неудач украинских войск в Курской области. О том, что произошло с Сырским на самом деле и связано ли его исчезновение с ракетным ударом ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».

Сырский пропал из-за провала ВСУ под Курском




Бывший советник Леонида Кучмы отметил, что Россия смогла прорвать фронт, несмотря на уверения президента Украины Владимира Зеленского о том, что ситуация находится под контролем.

«Вопрос в том, какой у Зеленского план. Сырский пропал, Сырского нет. Ранее он всегда был на связи, а теперь исчез. Это действительно тревожный сигнал», — заявил Олег Соскин.

Напомним, прежде глава Украины прокомментировал ситуацию с контрнаступлением России под Курском, заявив, что «все идет по нашему плану». Он также отметил, что Киев следит за сосредоточением российских сил на территории Белоруссии и якобы контролирует этот процесс.

На Украине также рассматривают возможность отставки Сырского из-за провала операции в Курской области. Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко сообщил, что власти Киева могут принять такое решение в свете неудач ВСУ в этом регионе. По его словам, в августе президент Владимир Зеленский оказался перед выбором: начать переговоры с Россией или предпринять рискованную операцию на ее территории.

«Наш шоумен выбрал второе, не задумываясь о последствиях. Ответственность все равно ляжет на Сырского, и его, скорее всего, снимут», — заявил Луценко.
Он также отметил, что поскольку в Курскую область были направлены лучшие подразделения ВСУ, Зеленскому придется найти виновного, и это, вероятно, будет главнокомандующий украинской армией.


В Сети появились сообщения о ликвидации главкома ВСУ Сырского


В ряде телеграм-каналов прежде неоднократно публиковалась информация о возможной ликвидации главкома ВСУ Александра Сырского.

Так, 16 августа в Сети появились данные о гибели Сырского в результате ракетного удара ВС РФ по пункту дислокации в населенном пункте Кумы Полтавской области, где в этот момент находился генерал. Однако вскоре в телеграм-канале Сырского стали появляться посты от его имени. Также была опубликована запись его переговоров по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако общественность сочла эти факты неубедительными и предположила, что изображение главкома ВСУ было сгенерировано нейросетью, а сам он действительно был ликвидирован.

При этом в медийном поле генерал действительно длительное время не появляется лично.

Фото: iStock/aapsky

Что известно о родственниках Сырского из России


Родители и брат генерала Сырского проживают во Владимире. Его матери Людмиле 82 года и она активно выражает свою патриотическую позицию в социальных сетях. Брата зовут Олег, по информации СМИ, он работает охранником. Олег отметил, что у них с Сырским нет общения и не может быть.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что родители Сырского ежегодно участвуют во владимирском «Бессмертном полку» и избегают обсуждения старшего сына, скрывая родственные связи. 84-летний отец генерала попросил СМИ оставить их в покое в это трудное время. Тем временем соседка семьи рассказала НТВ, что Сырский якобы звонит матери каждый день и говорит, что «ненавидит украинцев, с которыми работает в штабе». Она также добавила, что «если бы Сырский отказался от должности главкома ВСУ, его бы расстреляли».

Читайте также:

На Украине встревожены исчезновением Сырского

«Герасимов — Сырский: 7:1»: Главком ВСУ пытается скрыть провалы армии на фронте

Сырский впервые рассказал подробности крушения первого F-16 на Украине
#россия
#сми
#план
#министр
#информация
#владимир зеленский
#всу
#вс рф
#киев
#переговоры
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
НАТО восемь лет готовило Украину к конфликту с Россией, заявил боец «Киевской Руси»
Боец «Киевской Руси»: НАТО восемь лет готовило Украину к конфликту с Россией
13 сентября 2024, 10:58

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО и Евросоюз в течение восьми лет поставляли Украине вооружение и идеологически готовили страну к конфликту с Россией. Об этом в беседе с ТАСС сообщил боец ВСУ Виталий, ранее служивший в националистическом батальоне «Киевская Русь», а ныне отбывающий наказание в российской колонии.
Он рассказал, что с 2014 года НАТО и ЕС «накачивали» Украину оружием. Каждый украинец понимал, что это подготовка к какому-то масштабному конфликту, который в итоге перерос в СВО.

По словам Виталия, власти навязывали свою культуру. В частности, переносили на 8 мая празднование Дня победы, русскоязычные школы переделывали в украинские. А местные СМИ активно проталкивали идеи о том, что всё связанное с Россией – автоматически плохо.

Также военный подчеркнул, что в течение 10 лет Украина старательно укрепляла свою линию обороны, что также говорит о заблаговременной подготовке к готовящемуся конфликту.

Читайте также:

Володин объявил НАТО участником конфликта на Украине

На Западе объяснили стремление США разрешить удары вглубь России

НАТО собираются отправить войска на Украину, заявили в Минобороны
#украина
#нато
#евросоюз
#конфликт
#россия
#подготовка
Следите за нашими новостями
в удобном формате