Зеленский пренебрежительно высказался о «мирном плане» Шольца

Владимир Зеленский заявил, что сомневается в существовании какого-либо «мирного плана», о котором говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Не может быть никаких планов без Украины про нас. Я даже не уверен, что такой план существует», — сказал Зеленский.
Ранее издание La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль знает о «мирном плане» Шольца только из СМИ и не знаком с его деталями.
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