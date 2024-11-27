Politico: Байден договорился с КНР об обмене гражданами

Фото: istockphoto/WD Stuart
Администрация действующего президента США Джо Байдена договорилась освободить трех китайских граждан, которые находятся в Америке, пишет издание Politico, ссылаясь на информатора в Белом доме.
«Освобождение Дэвида Свидана, Кая Ли и Джона Люнга является результатом интенсивных обсуждений между Белым домом и государственным департаментом с их китайскими контрпартнерами», — прокомментировал анонимный источник.
Имена китайских граждан, удерживаемых в США и которых готовы отпустить, не разглашаются.
Ранее газета Politico писала, что Байден тайно запросил огромные средства на дополнительную поддержку Киева. На действия заокеанского лидера обратил внимание бизнесмен Илон Маск и высказался об этом.
Читайте также:
ВСУ рассказали о приказе атаковать неустановленных лиц
В России оценили вероятность появления «афганского синдрома» у участников СВО
В Британии подсчитали потери ВСУ с начала проведения спецоперации
Никита Кротов