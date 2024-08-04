Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

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Польского генерала Артура Якубчика обвинили в гомофобии и расизме и отзывают из штаб-квартиры НАТО. Об этом информирует польское издание Rzeczpospolita.
Уточняется, что союзники попросили сменить Якубчика в международном военном штабе в штаб-квартире Североатлантического альянса. Причиной отзыва генерала стали «нарушения» при конкурсе на должность начальника отдела разведывательной политики объединенного управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО.
Отмечается, что Якубчик намеревался выбрать одну из польских женщин-кандидатов. Поэтому его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское. На этот случай отреагировало министерство национальной обороны Польши, которое не стало вставать на сторону генерала.
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