Командующий китайскими ВМС прибыл в Россию для участия в военно-морском параде

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Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с командующим военно-морскими силами Мьянмы контр-адмиралом Хтейн Вином. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
На встрече стороны обсудили взаимодействие в военно-морской области. Отмечается, что они положительно охарактеризовали динамично развивающиеся взаимовыгодные отношения в этой сфере и подтвердили желание максимально эффективно задействовать наработанный потенциал с целью углубления сотрудничества.
Фомин выразил благодарность КНР за активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота в Петербурге и Владивостоке.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и рассказал о тайной операции Киева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Фомин выразил благодарность КНР за активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота в Петербурге и Владивостоке.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и рассказал о тайной операции Киева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак