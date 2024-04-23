Радио1
Главная / Новости / Политика/ МИД КНР назвал критику США из-за отношений с Россией лицемерием

МИД КНР назвал критику США из-за отношений с Россией лицемерием

23 апреля 2024, 14:59
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединённые Штаты предоставляют очередной пакет помощи воюющей Украине и в то же время критикуют нормальные партнёрские отношения Москвы и Пекина. Это является лицемерием.


Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. Спикер МИД также подчеркнул, что осуществление нормальной торгово-экономической деятельности во взаимодействии с другими странами, включая Россию, является неотъемлемым правом Китая и никто не может нарушать эти права или пытаться как-то на них повлиять.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Вашингтон разрабатывает ряд финансовых санкций против некоторых китайских банков. Целью этого является попытка заставить Пекин разорвать отношения с Москвой, так как торговля с КНР якобы укрепляет военное производство России.

Читайте также:

Россия и Китай подписали Меморандум о сотрудничестве в спасании на море

Главком ВМФ России Моисеев прибыл с рабочим визитом в Китай

Bloomberg: Байден назвал Китай страной «ксенофобов и пенсионеров»
#торговля
#россия
#права
#производство
#китай
#мид
#отношения
#сша
В Эстонии пригрозили закрыть монастыри, отказавшиеся выйти из подчинения РПЦ
23 апреля 2024, 14:52

Фото: iStock/diegograndi

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс вновь пригрозил закрытием монастырей в городе.
По его словам, те храмы Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), которые сохранят связи с Русской православной церковью (РПЦ), могут столкнуться с проблемами. Слова чиновника передает портал гостелерадио ERR.

Он подчеркнул, что если храмы ЭПЦ МП не примут каких-либо решений, то государство будет вынуждено через суд ходатайствовать о принудительном прекращении их деятельности. Но решение можно будет найти в «любом случае», добавил Ляэнеметс.

При этом министр выразил надежду, что приходы ЭПЦ МП самостоятельно разорвут связи с РПЦ.

Ранее Эстонская православная церковь сообщила, что не будет разрывать канонические связи с РПЦ, поскольку исторически связана с ней.

Читайте также:

В Эстонии призывают признать РПЦ террористической организацией

«Театр абсурда»: в РПЦ прокомментировали заявление главы МВД Эстонии

«Людям надо лечиться»: в Госдуме ответили на угрозу командующего ВС Эстонии
#эстония
#мвд
#рпц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эрдоган: На Южном Кавказе устанавливается новый порядок
23 апреля 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

В закавказском регионе устанавливается новый порядок. Причём это прекрасно осознаёт премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее глава армянского правительства заявил, что Ереван привержен повестке урегулирования отношений с Турцией. В свою очередь, Эрдоган, возвращаясь из Ирака, сказал журналистам в самолёте, что на Южном Кавказе начинается новая эра.

По словам турецкого лидера, настало время отбросить беспочвенные воспоминания и начать жить в соответствие с реалиями текущего момента, а не опираться на «сфабрикованные истории». Эрдоган отметил, что теперь это понял и Пашинян. По словам президента Турции, разбираться в том, что было в прошлом, надлежит историкам, а не политикам.

Читайте также:

Эрдоган подтвердил договорённость о визите Путина в Анкару

Эрдоган выразил соболезнования главе ХАМАС Хании из-за гибели его детей и внуков

Эрдоган прокомментировал итоги выборов в Турции
#президент
#реджеп тайип эрдоган
#турция
#армения
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Литва отклонила предложение запретить россиянам и белорусам ездить домой
23 апреля 2024, 14:12

Фото: iStock/pilcas

В Сейме Литвы отклонили предложение ограничить поездки россиян и белорусов на родину.
Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва». За лишение граждан России и Белоруссии разрешения на временное проживание в городе в связи с поездками чаще раза в год проголосовали 20 депутатов. Воздержались 45 человек, выступили против — 47.

За разрешение одной поездки домой раз в три месяца проголосовал 41 парламентарий, против — 37, воздержались — 39 человек.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал укрепить охрану границы с Россией.

Читайте также:

В Литве стартовали учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора

Стало известно о намерении Германии заказать 35 танков для усиления бригады в Литве

Министр обороны Литвы Касчюнас: в страну прибывает первая бригада Бундесвера
#литва
#россия
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу оценил численность военных НАТО у границ России
Шойгу: НАТО держит у границ РФ около 33 тысяч военных и 300 танков
23 апреля 2024, 14:08

Фото: сайт Кремля

Группировка войск НАТО у границ России в настоящее время составляет порядка 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других БМП. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседании коллегии военного ведомства.
Шойгу пояснил, что после вступления Швеции в НАТО увеличилась военно-политическая напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях.

«Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33-х тысяч человек, около трехсот танков и более восьмисот других боевых бронированных машин», — заяви Шойгу.

Он также добавил, что в Германии на базе США в зоне ЕС находится штаб «Группы содействия безопасности Украины». Кроме того, Шойгу отметил, что в настоящее время проходят военные учения объединенных вооруженных сил НАТО, в которых принимают участие порядка 90 тысяч человек. Также альянс пытается усилить активность в Арктике.

Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации

Все эти действия вынуждают Россию применять меры адекватного реагирования, подчеркнул министр обороны РФ.

Читайте также:

Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации

Шойгу анонсировал удары ВС РФ по базам хранения натовского оружия

Шойгу анонсировал создание в Минобороны центра беспилотников и роботов
#сша
#военные
#учения
#человек
#министр
#меры
#ес
#нато
#всу
#вс рф
#минобороны
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уничтожить Россию»: дипломат оценил возможность размещения ядерного оружия в Польше
Дипломат Корчмарь: заявление Польши о планах по размещению ядерного оружия – вброс
23 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/Gerasimov174

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша готова разместить ядерное оружие на своей территории, если так решат союзники по НАТО. Кроме того, он голословно обвинил Россию в том, что она установила ракеты с ядерными боеголовками в Калининградской области.
О том, чувствует ли Польша угрозу со стороны России или информация о размещении ядерного оружия является провокацией, рассказал в беседе с «Радио 1» чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

По его словам, есть определенные планы создать плацдарм на территории Польши против Белоруссии и России.

«В связи с этим идет накачка своего же населения и вбросы информации в мировые средства для того, чтобы эту атмосферу накалить. Получится у них разместить ядерное оружие? Это вопрос, притом очень большой. Тут много будет зависеть не только от России, но и от многих стран, которые, несмотря на то, что уже не действуют какие-то международные соглашения о нераспространении ядерного оружия, ограничивают перемещение всего этого ядерного оружия. В итоге, конечно, все понимают, что от России не исходит угроза Польше. Тем более, учитывая нынешнюю обстановку, сложную ситуацию, связанную с Украиной», — заявил Василий Корчмарь.

Польша подняла в небо истребители из-за «активности дальней авиации России»
Польша подняла в небо истребители из-за «активности дальней авиации России»

Он также отметил, что «накачка информацией» идет во многих направлениях: в политической, экономической, военной. Эта целенаправленная линия, которая должна создать в головах людей мысль, что Россия – это большая угроза, пояснил эксперт.

«Но многие забыли, что именно Германия начала Вторую мировую войну при поддержке Англии и США. Ни слова не говорится о том, что советский народ освободил от фашизма. Запад вскормил неонацизм на Украине. Туда было 5 млрд вложено еще в 2014 году, сколько оружия было туда направлено. Цель известна – уничтожить Россию», – объяснил Корчмарь.

Он также добавил, что в настоящее время идет нагнетание страха.

«Страх иногда вызывает такие ощущения у людей: как-то хочется выжить в этой ситуации», – заключил Корчмарь.

Читайте также:

Дуда сделал дерзкое заявление о России

Дуда заявил, что в Польше не приняли решений о размещении ядерного оружия

Президент Польши Дуда прокомментировал возможность войны с Россией
#оружие
#соглашения
#президент
#страны
#меры
#дмитрий песков
#заявление
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше заявили, что через месяц на Украине начнется ад
Польский генерал Пацек: у ВСУ есть месяц перед большим наступлением ВС РФ
23 апреля 2024, 14:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что у Киева остался месяц, чтобы подготовиться к большому наступлению РФ. Об этом он сообщил в интервью изданию Onet.
По его мнению, наступление начнется в конце мая. Он отметил, что из нового пакета, за который проголосовала Палата представителей США, непосредственно на закупку нового вооружения украинцы получат менее 14 млрд. В первую очередь это будут 155-мм артиллерийские снаряды. Боеприпасы для стрелкового оружия, а также все то, что необходимо для работы ПВО.

Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации

Пацек заявил, что Украина держится из последних сил. Многого не хватает, в том числе и боеприпасов. Он отметил, что этого пакета в 14 млрд хватит только на несколько месяцев. Судьбу этого конфликта он не изменит, а лишь позволит Украине выжить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его в передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи» в скором времени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

США могут отправить военную помощь Киеву уже к концу следующей недели

Захарова: выделяя помощь Киеву, США гонят украинцев «на убой»

Арестованную за помощь ВСУ американку отказались выпускать из российского СИЗО
#помощь
#вооружения
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутаты Госсовета Крыма удивились, что они работают
«Mash на волне»: депутаты Госсовета Крыма забыли выключить микрофон
23 апреля 2024, 13:29

Фото: iStock/Eagletail Music

В ходе очередного заседания председатель госсовета Крыма Владимир Константинов забыл выключить микрофон после объявления перерыва. Видеозапись с частью диалога между ним и его заместителем, депутатом Ефимом Фиксом, была опубликована в Telegram-канале «Mash на волне».
На записи слышно, как Константинов начинает разговор с Фиксом.

«Слушай, у меня такое ощущение, что мы работаем», — говорит глава парламента. Его заместитель соглашается: «Да, ничего себе! Пашем!».
Ранее сообщалось, что вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин отверг подозрения в связи с движением ЛГБТ*.

Читайте также:

«Пацаны не поймут»: Хинштейн поругался с вице-спикером Самарской думы из-за маникюра

Министр Бурцев подал в отставку, когда Хинштейн уличил его в открытой пропаганде ЛГБТ*

Хинштейн обвинил самарского министра Бурцева и его коллегу в гомосексуализме

*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
#лгбт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России
23 апреля 2024, 13:21

Фото: iStock/rarrarorro

В РФ необходимо ужесточить миграционную политику. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Миграционная политика в России должна быть ужесточена», — отметил он.

Политик пояснил, что главная цель это обеспечить безопасность граждан России. Он заявил, что у него в планах выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства касательно мигрантов. Помимо этого, Аксенов считает необходимости уравнять перед законом жителей стран с безвизовым режимом с гражданами тех государств, которым для въезда в РФ необходима виза. Он отметил, что нужно поступать по справедливости.

«Права россиян должны быть защищены в полном объеме», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Депутаты Госсовета Крыма удивились, что они работают

Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта

Медведчук раскрыл планы Запада в отношении русской цивилизации
#политика
#депутаты
#мигранты
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Молдавии сообщили об обысках у оппозиционеров
RT: молдавские правоохранители начали обыски в офисах членов команды Шора
23 апреля 2024, 13:18

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Молдавские правоохранители проводят обыски у представителей оппозиции, которые побывали Москве на съезде. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.
По информации издания, депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что правоохранительные органы страны проводят обыски у представителей оппозиции, которые были на съезде в Москве.

«Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски», — сказала депутат.

Она добавила, что сейчас адвокаты сообщают детали, а также заявила, что люди, у которых проходят обыски, вернулись из РФ и не были задержаны на границе.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Санкт-Петербурге проходят обыски у журналистки «Фонтанки» по делу о фейках

Полиция провела обыски дома и на работе у самарской чиновницы Щербачёвой

У российских акционистов и художников прошли обыски по делу о госизмене
#депутат
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф