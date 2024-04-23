МИД КНР назвал критику США из-за отношений с Россией лицемерием

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Соединённые Штаты предоставляют очередной пакет помощи воюющей Украине и в то же время критикуют нормальные партнёрские отношения Москвы и Пекина. Это является лицемерием.
Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. Спикер МИД также подчеркнул, что осуществление нормальной торгово-экономической деятельности во взаимодействии с другими странами, включая Россию, является неотъемлемым правом Китая и никто не может нарушать эти права или пытаться как-то на них повлиять.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Вашингтон разрабатывает ряд финансовых санкций против некоторых китайских банков. Целью этого является попытка заставить Пекин разорвать отношения с Москвой, так как торговля с КНР якобы укрепляет военное производство России.
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Александр Бойцов